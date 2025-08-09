Νετανιάχου: Το γερμανικό εμπάργκο επιβραβεύει την Χαμάς

Θορυβημένη η ισραηλινή κυβέρνηση από το γερμανικό εμπάργκο όπλων. Ωστόσο, σημαντικές διμερείς εξοπλιστικές συμφωνίες δεν προβλέπεται να αναιρεθούν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ως μία «απονομή βραβείου στην Χαμάς » χαρακτήρισε ο Νετανιάχου την απόφαση της Γερμανίας να επιβάλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ , κατά την χθεσινοβραδινή τηλεφωνική του συνομιλία με τον Καγκελάριο Μερτς , όπως μετέδωσαν τα τοπικά κρατικά μέσα. Στην ίδια συνομιλία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν επιδιώκει να καταλάβει τη Γάζα , αλλά να την απελευθερώσει από την Χαμάς», ενώ, νωρίτερα χθες το βράδυ, επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην Ιερουσαλήμ εξέφραζε την απογοήτευση της ισραηλινής κυβέρνησης. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές διαρροές, η γερμανική απόφαση προκάλεσε την έκπληξη σε ισραηλινούς κυβερνητικούς κύκλους ενώ παράλληλα αντίστοιχη έκπληξη φέρεται να επικράτησε και σε στενούς κομματικούς συνεργάτες του Γερμανού Καγκελάριου.

Πηγή: Deutsche Welle

Το γερμανικό εμπάργκο όπλων σχολιάζεται εκτενώς στα ισραηλινά μέσα, τονίζοντας επίσης την προειδοποίηση του Μερτς ότι η χώρα του τάσσεται ξεκάθαρα αντίθετα σε οποιαδήποτε ιδέα προσάρτησης της Γάζας ή της Δυτικής Όχθης. Σε εκτενές άρθρο γνώμης η εφημερίδα Globes επισημαίνει ότι «η Γερμανία που αποτελεί το σημαντικότερο ανάχωμα – μετά τις ΗΠΑ – έναντι των διεθνών αντι-ισραηλινών κινήσεων ‘φαίνεται να πέφτει’». Επίσης η Haaretz σχολιάζει ότι μετά τις δηλώσεις Μερτς εάν το Ισραήλ βρεθεί ξανά στην ανάγκη να αναπληρώσει επειγόντως το οπλοστάσιό του (όπως είχε συμβεί το 2024), είναι πολύ πιθανό ‘να βρει την γερμανική κάνουλα κλειστή’».Προς μία νέα άτυπη παράταση των διαπραγματεύσεων;Η κίνηση Μερτς αναμφίβολα προβληματίζει το Ισραήλ, δεδομένου ότι η Γερμανία καλύπτει το 33% των εξοπλιστικών αναγκών των ενόπλων του δυνάμεων. Ωστόσο, κρατικά γερμανικά μέσα ξεκαθαρίζουν ότι το εμπάργκο όπλων που θα συνεχίσει να ισχύει «μέχρι νεωτέρας», δεν θα επηρεάσει την επικείμενη παράδοση γερμανικών υποβρυχίων στο ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, καθότι «δεν θα χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις της Γάζας». Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι, από ισραηλινής πλευράς μέχρι στιγμής δεν συζητείται η πιθανότητα μεταβολής της συμφωνίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει την παράδοσης στη Γερμανία του υπερσύγχρονου ισραηλινού αντιπυραυλικού συστήματος Arrow-2, που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της γερμανικής αεράμυνας.Παρακολουθώντας με προσοχή τις διεθνείς επικρίσεις με την πιο πρόσφατη να προέρχεται από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ιταλίας και της Αυστραλίας, η ισραηλινή διπλωματία αφήνει να διαρρεύσει στα τοπικά μέσα ότι παρά την ειλημμένη απόφαση πλήρους κατάληψης της Γάζας, οι διαπραγματευτικοί δίαυλοι για μία ενδεχόμενη εκεχειρία δεν έχουν κλείσει. Παράλληλα, ο στρατός φαίνεται να δίνει ένα ‘χρονικό περιθώριο διπλωματικών ελιγμών’, αφήνοντας αξιωματούχους του να πληροφορούν το κρατικό ραδιόφωνο ότι «η περικύκλωση της Πόλης της Γάζας θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη 7η Οκτωβρίου», προσθέτοντας ότι έως τότε «θα έχουν συσταθεί δώδεκα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους».

