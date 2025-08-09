Αλάσκα: Τι θα συζητήσουν Πούτιν-Τραμπ

Το ραντεβού για την πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν έκλεισε για 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Τι θέλουν να πετύχουν Ρωσία και ΗΠΑ άμεσα και μακροπρόθεσμα. Τι περιμένει το Κίεβο. Πριν από την εκλογή του στην αμερικανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε διαμηνύσει ότι «θα τελείωνε τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα στις πρώτες 24 ώρες». Έκτοτε έχουν περάσει 200 μέρες.



Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν κλείδωσε για την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, όπως επιβεβαίωσαν και οι δυο πλευρές, με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία επίλυσης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.



Για την επιλογή της Αλάσκας ως τόπου συνάντησης, ο σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε ότι ήταν «λογικό» να γίνει εκεί για πρακτικούς λόγους. «Είναι λογικό για την αντιπροσωπεία μας να πετάξει απλώς πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό για αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών που αναμένεται τόσο καιρό» πρόσθεσε.

Θέμα πολιτικού γοήτρου για τον Τραμπ

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος θέλει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρόθυμο διαπραγματευτή, το να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην Ουκρανία θα ήταν σημαντικό για τη φήμη του. Πρόσφατα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και στενός φίλος του, Βενιαμίν Νετανιάχου, τον πρότεινε άλλωστε για Νομπέλ Ειρήνης.



Τι επιζητά όμως η Ουάσινγκτον τώρα; Το λιγότερο μια κατάπαυση του πυρός και στην καλύτερη περίπτωση μια μακροπρόθεσμη λύση για το Ουκρανικό. Επίσης θέλει να προετοιμάσει το έδαφος για μια τριμερή συνάντηση Πούτιν, Τραμπ, Ζελένσκι, κάτι για το οποίο προς το παρόν δεν συμφωνεί ούτε η ρωσική ούτε η ουκρανική πλευρά.



Η Ρωσία βλέπει πίσω από όλα το ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να αποφύγει με κάθε τρόπο μια περαιτέρω ανάπτυξη του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Θα προσπαθήσει να αποσπάσει από την αμερικανική πλευρά διαβεβαιώσεις ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Εξίσου σημαντικό για το Κρεμλίνο είναι να αποκλειστεί οποιαδήποτε παρουσία νατοϊκών στρατευμάτων στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η Μόσχα θα ήθελε επίσης να δει μια φιλορωσική κυβέρνηση στο Κίεβο.



Ταυτόχρονα ο Πούτιν αναμένεται να επαναλάβει τα πάγια ρωσικά αιτήματα για συγκεκριμένα εδάφη, που έχει κατακτήσει ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία. Ζητά την μόνιμη προσάρτησή τους στη Ρωσία, κάτι που αποκλείει ωστόσο κατηγορηματικά το Κίεβο.

Στο επίκεντρο ο πόλεμος επί του πεδίου

Το βασικό σημείο εκκίνησης των συνομιλιών έχει να κάνει με το πεδίο των μαχών και τον πόλεμο που μέχρι στιγμής έχει ζημιώσει και τις δύο πλευρές, κυρίως όμως την Ουκρανία: με αμέτρητους θανάτους αμάχων και τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της χώρας. Η Ουκρανία διαμηνύει ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και η αιματοχυσία για τον λαό της αλλά με ποιο τίμημα; Όχι με παραχώρηση εδαφών και κυριαρχίας.



Από την άλλη πλευρά, αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία δεν θα είναι πρόθυμη πιθανότατα να τελειώσει τον πόλεμο χωρίς να υποχωρήσει η Ουκρανία, τουλάχιστον ως προς μια μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ.



Για το Κίεβο ωστόσο το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία θα αποτελούσε εγγύηση ότι η Ρωσία δεν θα προχωρούσε στο μέλλον σε νέα στρατιωτική επίθεση σε βάρος της. ΤΟ ΝΑΤΟ και ειδικότερα οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.



Ένα άλλο σημείο προς διαπραγμάτευση αναμένεται να είναι το θέμα της χάραξης/ διευθέτησης των συνόρων. Η Ουκρανία ζητά την επαναφορά των συνόρων της στην κατάσταση που ήταν πριν από τον πόλεμο. Ειδικοί εκτιμούν όμως ότι η Ρωσία δεν θα το δεχθεί, δεδομένου ότι ήδη κατέχει ένα μεγάλο μέρος τεσσάρων περιοχών στην Ανατολική Ουκρανία: Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια. Εδάφη τα οποία η Μόσχα θεωρεί ήδη ρωσική επικράτεια.



Τέλος σημείο τριβής παραμένει και η υπόθεση της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014 μετά από δημοψήφισμα, που δεν αναγνώρισε η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα. Έκτοτε η Κριμαία τελεί υπό ρωσικό έλεγχο.



Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη

Πηγή: Deutsche Welle

