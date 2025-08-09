Το Κίεβο φοβάται μια συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχουν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, την πρώτη τους κατ' ιδίαν συνάντηση μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Στόχος είναι μια συμφωνία για τη λήξη του πολέμου, με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, ωστόσο, να ανησυχούν για την πιθανότητα σύναψης μιας συμφωνίας που δεν θα εκφράζει τις θέσεις της Ουκρανίας.

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να έχει σκληρύνει τον τόνο του απέναντι στη Ρωσία, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες που να πλήξουν ουσιαστικά τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η προθεσμία που έδωσε στο Κρεμλίνο για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, με την απειλή περισσότερων κυρώσεων, παρήλθε χωρίς εμφανείς συνέπειες.

Και τώρα, ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, με αντάλλαγμα μια κατάπαυση πυρός.

«Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη ειρήνη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό για την Ουκρανία, μη αποδεκτό και συνιστά επιβράβευση για τη Ρωσία, που ξεκίνησε τον πόλεμο.

Παρά την έντονη επιθυμία της κουρασμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας για ειρήνη, το Κίεβο δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχτεί μια συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα και χωρίς να ακουστεί η δική του φωνή.

«Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη ειρήνη. Δεν θα παραχωρήσουμε τη γη μας σε κατακτητές, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με όλους τους εταίρους μας, για μια "πραγματική" ειρήνη», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι, και ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα υπογράμμισε: «Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την έναρξη αυτού του πολέμου. Οι Ουκρανοί αξίζουν μια δίκαιη ειρήνη που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της εδαφικής μας ακεραιότητας και των συνόρων μας, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας».

Όπως πρόσθεσε: «Η Ρωσία συνεχίζει την τρομοκρατία κατά των αμάχων, αγνοεί τις προθεσμίες και δεν δείχνει κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και την προθυμία της Ουκρανίας για μια δίκαιη ειρήνη».

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πάντως πως το Κίεβο «παραμένει ανοιχτό σε ουσιαστικό διάλογο και πραγματικές λύσεις που θα διαπραγματευτούν με τη συμμετοχή μας».

Η θέση του Τραμπ

Ο διαμεσολαβητής της ειρήνης, Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο η Ουκρανία να χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Κοιτάζετε εδάφη για τα οποία διεξάγονται μάχες εδώ και τριάμισι χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει. Πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει. Είναι πολύ περίπλοκο. (…) Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών, προς όφελος και των δύο» δήλωσε την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο.

Παρ' ότι ο Τραμπ δεν εξήγησε περαιτέρω το σκεπτικό του, το CBS News, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων, ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να επηρεάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες προς την αποδοχή μιας συμφωνίας που θα περιλαμβάνει την κατάληψη από τη Ρωσία ολόκληρης της περιοχής Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και της Κριμαίας.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, η Ρωσία θα πρέπει να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το CBS.

Και η Wall Street Journal αποκάλυψε επίσης ότι ο Πούτιν είχε προτείνει μια παρόμοια συμφωνία στον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στη Μόσχα.

