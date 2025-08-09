Λογαριασμός
Φιντάν από Αίγυπτο: Οι μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του σχεδίου της κατάληψης της Γάζας

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών είχε συνομιλίες στην Αίγυπτο για τα σχέδια του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

Χακάν Φιντάν

Οι μουσουλμανικές χώρες πρέπει να συνεργαστούν ομόφωνα για την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας κατά του σχεδίου του Ισραήλ, για την ανάληψη του αποκλειστικού ελέγχου της πόλης της Γάζας, δήλωσε σήμερα, ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά από συνομιλίες που είχε στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε μία κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελ Αλαμέιν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, μετά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Φιντάν, δήλωσε επίσης, ότι ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) έχει συγκληθεί σε έκτακτη διάσκεψη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

