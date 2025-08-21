Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ, σημειώνει το Reuters.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ενέκρινε τα σχέδια του IDF για την κατάληψη της πόλης της Γάζας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Μεραρχία του Ισραήλ στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε σε ένα αποφασιστικό στάδιο. Έφτασα σήμερα στη Διεύθυνση της Γάζας για να εγκρίνω τα σχέδια που μου παρουσίασαν το IDF και ο υπουργός Άμυνας για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

