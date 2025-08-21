«Η Ιταλία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και κινδυνεύει να καταδικάσει σε οριστική αποτυχία τη λύση των δυο κρατών όπως και, γενικότερα, μια πολιτική προοπτική που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Ιταλία παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ αναφορικά με την Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και επαναλαμβάνει με αποφασιστικότητα ότι στηρίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Μελόνι, τέλος, «η απόφαση να υλοποιηθεί η κατάληψη της Γάζας, ως απάντηση στην απάνθρωπη, τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, αποτελεί περαιτέρω κορύφωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, η οποία δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει την ήδη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

