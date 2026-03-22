Πέντε τραυματίες στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση 2 κτιρίων - Δείτε βίντεο

Μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών, ιατρικών και αστυνομικών ομάδων στάλθηκε στο σημείο. Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη - Αναφορές για τραυματίες

UPDATE: 12:46
Αγωνία στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση 2 κτιρίων - Δείτε βίντεο

Πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών, ιατρικών και αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και ομάδες της AFAD (Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) έσπευσαν στο σημείο. Οκτώ από τα εννέα άτομα που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για το τελευταίο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εικάζεται πως η κατάρρευση προήλθε από έκρηξη αερίου.

Δήλωση του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, περίπου στις 12:00 μ.μ., σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Εμπέ στη συνοικία Αϊβανσαράι της συνοικίας Φατίχ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κωνσταντινούπολη
