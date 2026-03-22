Πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών, ιατρικών και αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και ομάδες της AFAD (Διαχείριση Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) έσπευσαν στο σημείο. Οκτώ από τα εννέα άτομα που πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για το τελευταίο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εικάζεται πως η κατάρρευση προήλθε από έκρηξη αερίου.

Fatih'te Bina Çöktü: Enkaz Altında Can Pazarı!



İstanbul Fatih’te bir bina çöktü. İçeride çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar enkaz altındakileri kurtarmak için seferber olurken, itfaiye ekipleri de olay yerine ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/AWh2sWnTq7 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) March 22, 2026

İstanbul Fatih'te 2 binanın çöktüğü alandan başka bir görüntü.pic.twitter.com/Wp3sSdI5g6 — Haberler.com (@Haberler) March 22, 2026

Δήλωση του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, περίπου στις 12:00 μ.μ., σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Εμπέ στη συνοικία Αϊβανσαράι της συνοικίας Φατίχ.

Πηγή: skai.gr

