Γάζα: Ο λόγος στη διπλωματία παρά τα αδιέξοδα

Κρίσιμες εξελίξεις στη Γάζα, το Ιράν και τις συμφωνίες εξομάλυνσης κυριάρχησαν στη δεύτερη διαδοχική συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Παρά την ενισχυμένη διπλωματική κινητικότητα, τα εμπόδια για μια ουσιαστική εκεχειρία παραμένουν, ενώ διαφαίνονται παράλληλες επαφές και με τη Συρία και τη Σαουδική Αραβία.

Χωρίς κοινό ανακοινωθέν αλλά με βαρύνουσες δηλώσεις

Η δεύτερη εντός 24 ωρών κατ’ ιδίαν συνάντηση των ηγετών δεν συνοδεύτηκε από κοινό ανακοινωθέν. Ωστόσο, σε διαδικτυακό βιντεομήνυμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πορεία των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων και το μέλλον της εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ τέθηκε επί τάπητος η πρόοδος σε επαφές με το Ιράν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στη διερεύνηση των πιθανοτήτων για νέες «Συμφωνίες Αβραάμ» που θα φέρουν διπλωματική εξομάλυνση για το Ισραήλ στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου απέδωσε την «πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες της Ντόχα» στην «εντατικοποίηση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων επί του πεδίου». Σε ό,τι αφορά το Ιράν, σημείωσε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ αξιολόγησαν την κατάσταση μετά τον πρόσφατο «Πόλεμο των 12 Ημερών».

Το γενικό πλαίσιο του μηνύματος φανερώνει διπλωματική κινητικότητα, χωρίς αυτό να προεξοφλεί εξομάλυνση ή λύση στα εκκρεμή μέτωπα.

Τα αδιέξοδα για εκεχειρία και οι τέσσερις πυλώνες της διαφωνίας

Παρά την αισιοδοξία του αμερικανού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ, οι διεργασίες στην Ντόχα κολλούν σε τέσσερα βασικά σημεία σύμφωνα με τη λιβανική εφημερίδα Αλ-Αχμπάρ:

Η Χαμάς ζητά να διανέμεται η ανθρωπιστική βοήθεια αποκλειστικά από τον ΟΗΕ και όχι από αμερικανικούς φορείς.

ζητά να διανέμεται η ανθρωπιστική βοήθεια αποκλειστικά από τον ΟΗΕ και όχι από αμερικανικούς φορείς. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για άρνηση παράδοσης ονομαστικού καταλόγου των ζωντανών ομήρων, ενώ η Χαμάς επιμένει να έχει ρόλο στη διαμόρφωση της λίστας των Παλαιστινίων κρατουμένων προς απελευθέρωση.

Συνεχίζονται οι διαφωνίες στο εύρος της αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και το ποιες εγγυήσεις θα προσφέρουν οι ΗΠΑ στη Χαμάς, ώστε να μην επαναληφθούν οι επιχειρήσεις μετά από ενδεχόμενη δίμηνη εκεχειρία.

Εκπλήσσει η αποστολή ειδικής αντιπροσωπείας του Κατάρ στην Ουάσινγκτον για την υπέρβαση των αδιεξόδων αυτών.

Παρασκηνιακές διεργασίες σε Συρία και Σαουδική Αραβία

Αναταράξεις παρατηρούνται και στις διπλωματικές ζυμώσεις με τη Συρία και τη Σαουδική Αραβία. Μέλος της σαουδαραβικής βασιλικής οικογένειας, μιλώντας σε ισραηλινά ΜΜΕ υπό ανωνυμία, εκτιμά πως «η εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ-Συρίας θα αποτελέσει πρόκριμα για περαιτέρω διεύρυνση των ‘Συμφωνιών Αβραάμ’».

Για τη «επόμενη μέρα» στη Γάζα, σαουδαραβικός αξιωματούχος υπογραμμίζει την ανάγκη να «περιληφθεί στο κάδρο η Παλαιστινιακή Αρχή», θέση που επαναλαμβάνεται διαρκώς από κυβερνητικές πηγές του Ριάντ.

Σημαντική αίσθηση στο Ισραήλ προκάλεσε η δήλωση του Σύρου γιατρού και ακτιβιστή Σάντι Μαρτίνι, επικεφαλής του οργανισμού Multifaith Alliance. O ίδιος μετέφερε μήνυμα από πρόσφατη συνάντησή του στη Δαμασκό με τον Σύρο Πρόεδρο, κατά το οποίο ο Άσαντ φέρεται να τόνισε ότι «η ευκαιρία για εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ παρουσιάζεται μία φορά στα εκατό χρόνια», προειδοποιώντας πως «το παράθυρο ευκαιρίας δεν θα είναι για πάντα ανοιχτό».

