Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ισραήλ καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος, πλησίον καταφυγίου, και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είναι, επί του παρόντος, κλειστός και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion.

Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ παρακαλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

Σε περίπτωση ανάγκης, η πρεσβεία καλεί τους Έλληνες πολίτες να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας: +972 546817282

Επίσης, παρακολουθείτε τους λογαριασμούς της Πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

https://x.com/GreeceInTelAviv και https://www.facebook.com/GreeceInIsrael

