Μακρόν σε Πασινιάν: Αλληλεγγύη απέναντι στις απόπειρες αποσταθεροποίησης της Δημοκρατίας στην Αρμενία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν του εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας απέναντι στις απόπειρες αποσταθεροποίησης της Δημοκρατίας στην Αρμενία».

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε θετική την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και όπως ανέφερε σε μήνυμά του στο X τον διαβεβαίωσε ότι στηρίζει «τις θαρραλέες προσπάθειες του για την επίτευξη ειρήνης με το Αζερμπαϊτζάν και την ομαλοποίηση των σχέσεων της χώρας του με την Τουρκία».

«Η επίτευξη της ειρήνης και το άνοιγμα των συνόρων θα είναι μία μείζονος σημασία εξέλιξη και ένα παράδειγμα» αναφέρει στο μήνυμα του ο Γάλλος πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Τετάρτη, δύο ημέρες πριν την πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης του στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας είχε ανακοινώσει ότι οι αρχές ασφαλείας της χώρας απέτρεψαν μία απόπειρα πραξικοπήματος την οποία, όπως είπε, σχεδίαζε ο «εγκληματικός και ολιγαρχικός κλήρος» και ειδικότερα ο αρχιεπίσκοπος της αποστολικής Εκκλησίας Μπαγκράτ Γκαλστανιάν ο όποιος και συνελήφθη.

Το 2024 ο αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν είχε ηγηθεί διαδηλωτών που απαιτούσαν την παραίτηση του Νικόλ Πασινιάν κατηγορώντας τον για παραχώρηση εδαφών στο γειτονικό Αζερμπαϊτζάν. Υπέρ του Γκαλστανιάν έχουν ταχθεί δύο πρώην πρωθυπουργοί της Αρμενίας, φίλα προσκείμενοι στη Μόσχα, η οποία όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πέσκοφ «παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

