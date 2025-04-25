Λογαριασμός
Νέος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: 4,3 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά

Ο σεισμός καταγράφηκε σε απόσταση 17,82 χιλιομέτρων από την περιοχή Μπουγιούκτσεκμετσε της Κωνσταντινούπολης και είχε εστιακό βάθος 7,01 χιλιομέτρων

Σεισμός

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε απόσταση 17,82 χιλιομέτρων από την περιοχή Μπουγιούκτσεκμετσε της Κωνσταντινούπολης και είχε εστιακό βάθος 7,01 χιλιομέτρων.
 

