Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε απόσταση 17,82 χιλιομέτρων από την περιοχή Μπουγιούκτσεκμετσε της Κωνσταντινούπολης και είχε εστιακό βάθος 7,01 χιλιομέτρων.



Πηγή: skai.gr

