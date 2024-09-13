Κρίση στην Αϊτή: Απόσπασμα από την Τζαμάικα και το Μπελίζ εντάσσεται στην πολυεθνική δύναμη

Ένα πρώτο απόσπασμα των δυνάμεων που δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν η Τζαμάικα και το Μπελίζ αφίχθη χθες Πέμπτη στην Αϊτή, ακολουθώντας μερικές εκατοντάδες κενυάτες αστυνομικούς που κατέφθασαν το καλοκαίρι, για να ενταχθεί στην πολυεθνική αποστολή υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), διεθνή δύναμη που καλείται να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση στην οποία την έχει βυθίσει η δράση συμμοριών που τη λυμαίνονται.

Η ομάδα αποτελείται από 20 στρατιωτικούς και τέσσερις αστυνομικούς από την Τζαμάικα και δυο στρατιωτικούς από το Μπελίζ. Ενώνεται με τους περίπου 400 κενυάτες αστυνομικούς στο πεδίο και έχει καθήκον να προετοιμάσει την άφιξη περισσότερων δυνάμεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM).

«Είμαι ευτυχής που η εμπροσθοφυλακή της CARICOM είναι πλέον εδώ» και «θα διεξαγάγουμε κι άλλες επιχειρήσεις (για την αποκατάσταση της) ασφάλειας, καθώς συμπεριλαμβάνει ομάδα των ειδικών δυνάμεων», διαβεβαίωσε ο διοικητής του κενυατικού αποσπάσματος, ο Γκόντφρι Οτούγκε, κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής στο αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Η ΠΑΥΑ είναι αληθινά πλέον «πολυεθνική δύναμη», πρόσθεσε με ικανοποίηση μετά την άφιξη των στρατιωτικών και των αστυνομικών από τα δυο κράτη της Καραϊβικής.

Παρότι γίνεται λόγος για κάποιες προόδους στις στοχευμένες επιχειρήσεις των κενυατών αστυνομικών ως αυτό το στάδιο, η κατάσταση ασφαλείας στην Αϊτή παραμένει τεράστιο πρόβλημα.

Στρατηγικής σημασίας δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι από μέλη πάνοπλων συμμοριών, οι οποίες ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος —περίπου το 80%— της πρωτεύουσας της χώρας.

Η Αϊτή βιώνει εδώ και δεκαετίες αλλεπάλληλες κρίσεις και την κατάσταση χειροτέρεψε η μάστιγα της βίας συμμοριών, που κλιμακώθηκε ραγδαία νωρίτερα φέτος, αναγκάζοντας τον αμφισβητούμενο de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί να παραιτηθεί. Αφού παραιτήθηκε ο κ. Ανρί, σχηματίστηκαν μεταβατικές αρχές με βαριά καθήκοντα, να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να οργανώσουν εκλογές, ώστε η χώρα να ορθοποδήσει, με την υποστήριξη πολυεθνικής δύναμης.

Η δράση κακοποιών έχει εκτοπίσει σχεδόν 600.000 Αϊτινούς, ο μισός πληθυσμός (11,7 εκατ.) πεινάει και 1,6 εκατ. πολίτες κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ. Οι συμμορίες κατηγορούνται για σωρεία ωμοτήτων — φόνους, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.