Η Ιαπωνία απογειώνει εσπευσμένα καταδιωκτικά λόγω υπέρπτησης βομβαρδιστικών της Ρωσίας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιαπωνίας απογείωσαν εσπευσμένα καταδιωκτικά χθες Πέμπτη, αφού εντοπίστηκαν βομβαρδιστικά της Ρωσίας να κάνουν κύκλο γύρω από το αρχιπέλαγος, χωρίς πάντως να παραβιάσουν τον ιαπωνικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Η προηγούμενη υπέρπτηση ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή γύρω από την Ιαπωνία ανάγεται στο 2019, τόνισε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ρωσικά βομβαρδιστικά είχαν τότε παρεισφρήσει στον ιαπωνικό εναέριο χώρο.

Αεροσκάφη Τουπόλεφ Tu-142 πέταξαν χθες Πέμπτη πάνω από τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, κατευθυνόμενα προς την Οκινάουα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου. Κατόπιν κινήθηκαν βόρεια, πάνω τον Ειρηνικό Ωκεανό, κινούμενα κοντά στη νήσο Χοκάιντο, ενώ πέταξαν επίσης πάνω από περιοχή όπου βρίσκονται εδάφη διεκδικούμενα από το Τόκιο και τη Μόσχα.

Σε αντίδραση «κινητοποιήσαμε εσπευσμένα καταδιωκτικά» της ιαπωνικής πολεμικής αεροπορίας, τόνισε το υπουργείο.

Στην αρχή της εβδομάδας, στοιχεία κυρίως του πολεμικού ναυτικού της Κίνας και της Ρωσίας άρχισαν κοινά γυμνάσια στην Ανατολική Θάλασσα, όπως είναι γνωστή στην κορεατική χερσόνησο, ή Θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως αποκαλείται στο Τόκιο· τα γυμνάσια αυτά ευρείας κλίμακας διεξήχθησαν σε αντίδραση για την ενίσχυση των στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ και συμμάχων τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, σύμφωνα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

