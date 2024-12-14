Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας τάχθηκε σήμερα υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Εθνοσυνέλευση εν αναμονή της ψηφοφορίας ξέσπασαν σε επευφημίες με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν εκεί.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρέτισε η αντιπολίτευση. «Η σημερινή καθαίρεση είναι μια μεγάλη νίκη του λαού και της δημοκρατίας», δήλωσε ο Παρκ Τσαν-ντε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Πλέον τίθεται σε αναστολή η άσκηση των καθηκόντων του Γιουν, έως ότου το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει ότι επικυρώνει ή όχι την καθαίρεσή του. Γι’ αυτό θα χρειαστούν 180 ημέρες. Στο ενδιάμεσο, ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου θα ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου.

Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο επικυρώσει την αποπομπή του, ο Γιουν θα είναι ο δεύτερος πρόεδρος στην ιστορία της Νότιας Κορέας που έχει αυτή την τύχη, μετά την Παρκ Γκιουν-χιέ το 2017. Υπάρχει ωστόσο και η περίπτωση της καθαίρεσης του Ρο Μου-χιον το 2004, υπέρ της οποίας τάχθηκε το κοινοβούλιο αλλά που στη συνέχεια ακυρώθηκε δύο μήνες αργότερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Στην περίπτωση που επικυρωθεί η καθαίρεσή του Γιουν ή που ο ίδιος αποφασίσει να παραιτηθεί, τότε θα πρέπει να διενεργηθούν προεδρικές εκλογές μέσα σε 60 ημέρες.

Μέχρι την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο πρωθυπουργός Χαν Ντουκ-σου θα ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου. Ο ίδιος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους, αφότου έγινε γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ότι θα καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η σταθερή διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Χαν λέει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διοικήσει σταθερά την κυβέρνηση

Ο Χαν δήλωσε μετά την ψηφοφορία ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διοικήσει σταθερά την κυβέρνηση μετά την παραπομπή του προέδρου Γιουν.

«Η καρδιά μου είναι πολύ βαριά», πρόσθεσε ο Χαν

Δραματική πτώση

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη πτώση για τον Γιουν, ενός εισαγγελέα που ανήλθε στην εξουσία το 2022, αφού κέρδισε την πιο στενή προεδρική κούρσα στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Ο Γιουν εθεωρείτο στην Ουάσινγκτον ως βασικός σύμμαχος και υπερασπιστής της δημοκρατίας, αλλά στην πατρίδα του, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Ο Γιουν έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά του Τύπου και έχει ορκιστεί να καταργήσει το υπουργείο Φύλου, κάτι που σύμφωνα με τους επικριτές του θα έφερνε πίσω τις προσπάθειες να κλείσει ένα από τα χειρότερα χάσματα μεταξύ των φύλων στον κόσμο. Η ικανότητά του να ψηφίζει νόμους έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τη μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου.

Ο Γιουν έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί μέχρι τέλους, αρνούμενος κάθε αδίκημα. «Είτε μου ασκήσουν δίωξη είτε μου κάνουν έρευνα, θα τους αντιμετωπίσω με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Γιουν σε τηλεοπτικό εθνικό διάγγελμα την Πέμπτη.

Γιουν: Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ μέχρι την τελευταία στιγμή για τη χώρα

«Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ μέχρι την τελευταία στιγμή για τη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ λίγη ώρα μετά αφότου το κοινοβούλιο τάχθηκε σήμερα υπέρ της καθαίρεσής του.

«Είμαι απογοητευμένος ότι όλες οι προσπάθειες που έχω καταβάλει μέχρι στιγμής θα είναι μάταιες», είπε ο Γιουν.

Ο ίδιος προέτρεψε τον κόσμο να στηρίξει τον εκτελούντα χρέη προέδρου, πρωθυπουργό Χαν Ντουκ-σου. Ο Γιουν ζήτησε επίσης από τους πολιτικούς να βελτιώσουν την πολιτική κουλτούρα, το σύστημα πέρα από τις αντιπαραθέσεις. «Ζητώ από όλους τους δημόσιους λειτουργούς να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ασφάλεια και ευημερία».

Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Χαν Ντονγκ-χουν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας Χαν Ντονγκ-χουν δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για την καθαίρεση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ.

Παρά το κάλεσμα μερικών βουλευτών του κόμματος για την παραίτησή του, ο Χαν δήλωσε ότι θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος Χαν δεσμεύεται για τη συνέχιση της διαχείρισης των κρατικών υποθέσεων της χώρας

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Χαν Ντουκ-σου δεσμεύτηκε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει να προκληθεί κενό στα ζητήματα του κράτους.

Σε ένα διάγγελμα του, μετά την ψήφιση από το κοινοβούλιο της καθαίρεσης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, ο Χαν τόνισε ότι όλη η κυβέρνηση θα εργαστεί σκληρά για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, αλλά κι άλλων συμμάχων της Νότιας Κορέας.

