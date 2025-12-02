Λογαριασμός
Νέα επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Το MIDVOLGA-2 έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο και δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών - Σώο το πλήρωμα 

tanker

Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, ανακοίνωσε σήμερα η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση 80 μίλια (129 χλμ.) στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν υπέβαλε αίτημα για βοήθεια και προχώρησε  προς το λιμάνι της Σινώπης της Τουρκίας. 

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, τα 13 μέλη του πληρώματός του δεν τραυματίστηκαν αλλά δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

Τα περιστατικά με επιθέσεις σε ρωσικές ή συνδεδεμένες με τη Ρωσία διαδρομές στη Μαύρη Θάλασσα έχουν γίνει πιο συχνά τον τελευταίο μήνα. 

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για τις ξένες αγορές. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ήταν απαράδεκτες, εκδίδοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Πηγή: Reuters
 

