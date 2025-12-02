Νέα επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, ανακοίνωσε σήμερα η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση 80 μίλια (129 χλμ.) στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν υπέβαλε αίτημα για βοήθεια και προχώρησε προς το λιμάνι της Σινώπης της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, τα 13 μέλη του πληρώματός του δεν τραυματίστηκαν αλλά δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

⚡️ Tanker attacked in the Black Sea: vessel traveling from Russia to Georgia hit off the Turkish coast



Turkey’s maritime authority reports that yet another tanker en route from Russia to Georgia came under attack 80 miles off the Turkish shore.



Incidents involving strikes on… pic.twitter.com/DsGyijtzKM — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

Τα περιστατικά με επιθέσεις σε ρωσικές ή συνδεδεμένες με τη Ρωσία διαδρομές στη Μαύρη Θάλασσα έχουν γίνει πιο συχνά τον τελευταίο μήνα.

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για τις ξένες αγορές.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ήταν απαράδεκτες, εκδίδοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Πηγή: Reuters



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.