Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.006.000,00 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Πολιτισμού. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Συγχρόνου Πολιτισμού 2024» υποστηρίζει έμπρακτα το Σύγχρονο Πολιτισμό σε όλη τη χώρα.

Βασική επιδίωξη του είναι η ενίσχυση και ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων/δράσεων/πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανανέωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

«Για μια ακόμη φορά, το Υπουργείο Πολιτισμού μέσα από το πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα στηρίζει το θέατρο και τους δημιουργούς του, με επιχορηγήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα θεάτρου, για την πραγματοποίηση παραγωγών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και περιοδειών. Οι επιχορηγήσεις των θεατρικών σχημάτων αποτελούν κύρια παράμετρο των πολιτικών μας για τον Πολιτισμό. Η υλική στήριξή τους εξασφαλίζει συνθήκες ιδεώδεις για την έκφρασή των δημιουργών και για τη διάχυση του έργου και της έμπνευσής τους, παράγοντα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας απασχόληση στον δημιουργικό τομέα. Παράλληλα δίνουν και ώθηση στην εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, ώστε να κατακτήσει ευρύτερα κοινά και στην παγκόσμια σκηνή, όπως της αξίζει».

Υποβλήθηκαν συνολικά 233 εμπρόθεσμες προτάσεις, συμπεριλαμβανόμενων των Θεατρικών Παραγωγών, των Θεατρικών Εκδηλώσεων, των Θεατρικών Φεστιβάλ και των Θεατρικών Περιοδειών, εκ των οποίων πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης οι 188.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε:

«Η πρόσκληση για την επιχορήγηση θεατρικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραγωγών, θεατρικών φεστιβάλ και θεατρικών περιοδειών για το 2024 του Υπουργείου Πολιτισμού αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο έκφρασης, συναισθηματικής επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικότητα και φαντασία. Το ΥΠ.ΠΟ στηρίζει τη θεατρική δραστηριότητα και τις ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα με επιμέρους επιχορηγήσεις θεατρικών σχημάτων που φέτος αγγίζουν τα 2.006.000€ σε συνολικά 188 αιτήματα. Το ΥΠ.ΠΟ συμβάλει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στην ενίσχυση του πολιτισμού και στην ενίσχυση της πολιτιστικής κουλτούρας».

Η αρμόδια επιτροπή για τις Επιχορηγήσεις των Επαγγελματικών σχημάτων του Ελεύθερου Θεάτρου, αποτελούμενη από τους:

Ιωάννη Παπαδάκη - Μετζικώφ, Πρόεδρο (Ζωγράφο - Σκηνογράφο - Ενδυματολόγο) Γαβριέλλα-Πηνελόπη Τριανταφύλλη, Αντιπρόεδρο (Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη, Μέλος (Δόκτωρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ) -Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα, Μέλος (Θεατρολόγο - Μεταφρασεολόγο - Κριτικό) Ιωάννη Μαργαρίτη, Μέλος (Σκηνοθέτη - Καλλιτεχνικό Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας) Ανδρέα Σκούρτη, Μέλος (Αρχιτέκτονα, Σκηνογράφο, Λέκτορα Σκηνογραφίας στην Royal Central School of Speech and Drama - University of London) Πηνελόπη (Πέγκυ) Σταθακοπούλου, Μέλος (Ηθοποιό), γνωμοδότησε θετικά, ομόφωνα, υπέρ της επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας, όπου είχε ζητηθεί, σε ενενήντα πέντε (95) προτάσεις στο σύνολο, με αντίστοιχα ποσά, με γνώμονα όχι την κάλυψη του συνολικού κόστους παραγωγής τους αλλά τη μερική τους στήριξη, με προτεραιότητα τη διασφάλιση των συμμετεχόντων σε αυτές καλλιτεχνών.

