Bloomberg: Ο Ερντογάν θα προτείνει το «πάγωμα» του πολέμου στην Ουκρανία και την αναβολή της ένταξής της στο ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της G20

Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόκειται να παρουσιάσει το ειρηνευτικό του σχέδιο σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι πηγές του πρακτορείου αναφέρουν ότι η πρόταση του Ερντογάν προβλέπει πάγωμα του πολέμου στις σημερινές θέσεις των δύο πλευρών.

Ο Τούρκος πρόεδρος προτείνει επίσης την αναβολή των συζητήσεων για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για τουλάχιστον 10 χρόνια, ως παραχώρηση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφεραν οι πηγές.

Η τουρκική πρόταση ζητά επίσης τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στο ανατολικό Ντονμπάς, όπου η Ρωσία ελέγχει σημαντικές εκτάσεις από το 2014.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ερντογάν θα προτείνει να αναπτυχθούν εκεί διεθνή στρατεύματα ως πρόσθετη εγγύηση και να παράσχει στην Ουκρανία στρατιωτικές προμήθειες ως αποζημίωση για τη συμφωνία της να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Τούρκοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι θα ήταν δύσκολο για την Ουκρανία να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση, αλλά πιστεύουν ότι είναι η πιο ρεαλιστική προσέγγιση.

Θέλουν να αναβάλουν τις συζητήσεις για τη μακροπρόθεσμη τύχη των κατεχομένων εδαφών και να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση μιας σταθερής κατάπαυσης του πυρός σε πρώτη φάση, σημειώνει το δημοσίευμα.

Οι πηγές του πρακτορείου υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν ελπίζει ότι μπορεί να πείσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραστεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, καθώς έχει δει εκθέσεις πληροφοριών που υποδηλώνουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει πολύ περισσότερα εδάφη τους επόμενους μήνες, αν δεν σταματήσουν οι μάχες.

Η τουρκική πρόταση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από ορισμένους από τους συμμάχους του Κιέβου, οι οποίοι είναι ανήσυχοι επειδή η πλήρης ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα κινδύνευε να τους φέρει σε άμεση σύγκρουση με το Κρεμλίνο.

Το σκεπτικό της Δύσης έχει αλλάξει από τότε που εμφανίστηκαν στο πεδίο της μάχης βορειοκορεατικά στρατεύματα για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις του Πούτιν και αυτό διαμόρφωσε τις απόψεις του Μπάιντεν σχετικά με το ενδεχόμενο να επιτρέψει πυραυλικά πλήγματα κατά της Ρωσίας. Οι εκτιμήσεις ορισμένων χωρών της G-20 δείχνουν ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται τελικά να στείλει στη Ρωσία έως και 100.000 στρατιώτες.

Οι σύμμαχοι πιέζουν τον Ζελένσκι

Μετά από σχεδόν 1.000 ημέρες αντίστασης στη ρωσική εισβολή, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πιέζουν τον Ζελένσκι να εξετάσει νέους τρόπους για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς επιδιώκουν τον τερματισμό των μαχών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, υποσχόμενος ένα γρήγορο τέλος του πολέμου. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς προέτρεψε τον Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Παρασκευή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να συμβιβαστεί με τον Πούτιν, επειδή έχει καταστεί σαφές ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια αποφασιστική νίκη.

Την παραμονή της G-20, που θα είναι η τελευταία στη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να εγκρίνουν πυραυλικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στο ρωσικό έδαφος. Η ιδέα πίσω από αυτή την αλλαγή είναι ότι θα βοηθήσει στην ενίσχυση της θέσης του Ζελένσκι πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ, ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί.

Το να επιτραπεί στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τα δυτικής κατασκευής όπλα μεγάλου βεληνεκούς αποτελεί μια σοβαρή κλιμάκωση, αλλά είναι απίθανο να αλλάξει δραματικά την πορεία της σύγκρουσης, σύμφωνα με τον Ruslan Pukhov, επικεφαλής του think tank Κέντρου Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών με έδρα τη Μόσχα.

Η ξαφνική πίεση για μια διευθέτηση δείχνει την επείγουσα ανάγκη των συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι προσπαθούν να προλάβουν την επιστροφή του Τραμπ και το ενδεχόμενο δραστικών περικοπών στην αμερικανική υποστήριξη. Με τα βορειοκορεατικά στρατεύματα να εισέρχονται στη μάχη από τη ρωσική πλευρά, ενισχύεται η θέληση να σταματήσει μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει καταστροφή σε τεράστιες εκτάσεις της Ουκρανίας, σε έναν πόλεμο που έχουν δαπανηθεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια και ξένα όπλα και έχει ανατρέψει τις γεωπολιτικές σχέσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Ο Πούτιν, ωστόσο, έχει δείξει μικρή διάθεση να εξετάσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας, παρά τις μαζικές ρωσικές στρατιωτικές απώλειες. Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε στον Σολτς την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν πάντα ανοιχτός σε συνομιλίες, αλλά ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια και τα εδαφικά της κέρδη. Το Κρεμλίνο είναι πιθανό να ερμηνεύσει την αυξανόμενη πίεση στον Ζελένσκι ως απόδειξη ότι η στρατηγική του αποδίδει.

Η Κίνα και η Βραζιλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν επίσης στη σύνοδο κορυφής στο Ρίο, ζητούν από τον Μάιο διεθνή διάσκεψη με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος το επόμενο έτος. Καλούσε τους συμμάχους του να του στείλουν πιο ισχυρά όπλα ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις ρωσικές επιθέσεις και να αυξήσει την πίεση στον Πούτιν να επιδιώξει διαπραγματεύσεις.

«Για εμάς, η νίκη σημαίνει μια ισχυρή Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το αν αυτό θα γίνει μέσω διπλωματίας ή στο πεδίο της μάχης είναι ένα άλλο ζήτημα».

Ο Πούτιν έχει επιλέξει να μην παραστεί στην G-20, λέγοντας τον περασμένο μήνα ότι η παρουσία του θα διατάραζε τη σύνοδο κορυφής λόγω ενός εντάλματος σύλληψης εναντίον του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Στο μεταξύ, το σχέδιο ειρήνης του Ζελένσκι βασίζεται στην απόκτηση μιας σαφούς πορείας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και εγγυήσεων ασφαλείας για την προστασία μέχρι την ένταξή της.

Πηγή: skai.gr

