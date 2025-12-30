Λογαριασμός
Ισραήλ στο ΣΑ του ΟΗΕ για «Σομαλιλάνδη»: Όταν χώρες αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος, γίνεται αποδεκτό χωρίς αντίρρηση

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, αλλά για δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου μετά την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη βόρεια περιοχή της Σομαλίας «Σομαλιλάνδη» ως κυρίαρχο κράτος.

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, αλλά για δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Όταν χώρες στον ΟΗΕ αναγνωρίζουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό χωρίς συζήτηση και χωρίς αντίρρηση. Όταν το Ισραήλ ασκεί τις κυριαρχικές του εξουσίες και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί κατεπείγουσα συνεδρίαση. Αυτό καταδεικνύει τη μεροληψία και την υποκρισία ορισμένων μελών του Συμβουλίου» τόνισε.

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ «η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που υφίσταται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, και έγινε στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του Κράτους του Ισραήλ».

