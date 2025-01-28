Νεκρός από τα πυρά αστυνομικού έπεσε την Κυριακή ένας 42χρονος από την Ιντιάνα, οπαδός του Τραμπ, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 και ο οποίος ήταν μεταξύ των προσώπων στα οποία απένειμε χάρη την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μέλος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζάσπερ πυροβόλησε τον 42χρονο Μάθιου Χατλ, αφού αυτός προσπάθησε να αντισταθεί στη σύλληψή του την Κυριακή το απόγευμα, στην εθνική οδό, κατά την διάρκεια ελέγχου.

«Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ του υπόπτου και του αστυνομικού, που είχε ως αποτέλεσμα ο αστυνομικός να πυροβολήσει με το όπλο του και να τραυματίσει θανάσιμα τον ύποπτο», ανέφερε χθες Δευετέρα σε δελτίο τύπου η αστυνομία της πολιτείας, διευκρινίζοντας ότι και το θύμα είχε στην κατοχή του όπλο.

Ο Χατλ ήταν μεταξύ των περίπου 1.500 ανθρώπων που συμμετείχαν στην επίθεση στο Καπιτώλιο και στους οποίους ο Τραμπ έδωσε χάρη αμέσως μετά την ορκωμοσία του την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο 42χρονος είχε καταδικαστεί σε έξι μήνες φυλάκιση και είχε αφεθεί ελεύθερος τον Ιούλιο

Η απόφαση του Ρεπουμπλικάνου είχε προκαλέσει την αντίδραση του κόμματός του κυρίως επειδή έδωσε χάρη και σε πρόσωπα που επιτέθηκαν εναντίον μελών των δυνάμεων της τάξης.

Σύμφωνα με το Fox59, ο θείος του Μάθιου Χατλ συμμετείχε επίσης στην επίθεση στο Καπιτώλιο και είχε καταδικαστεί σε 30 μήνες φυλάκιση, αφού δήλωσε ένοχος ότι επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό με το κοντάρι σημαίας.

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ένα ακόμη πρόσωπο, που είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου και είχε λάβει χάρη από τον Τραμπ, συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Φλόριντα καθώς είχε καταδικαστεί για παράνομη οπλοκατοχή πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο.

