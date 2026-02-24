Nεκρός αστυνομικός από έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν στη Μόσχα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, εξαιτίας της «πυροδότησης άγνωστου (εκρηκτικού) μηχανισμού» τον οποίο πυροδότησε «εγκληματίας» που επίσης σκοτώθηκε, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Περί τις 00:05 (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας (...) που έκαναν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα», και αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

🚨 Explosion near Savyolovsky Station in Moscow — bomber and police officer killed



An unidentified man detonated an explosive device next to a traffic police vehicle with officers inside in Moscow. The incident occurred around midnight near Savyolovsky railway station — the man… pic.twitter.com/vcwFbWtjGH — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026

«Ο δράστης πέθανε επιτόπου», πρόσθεσε 45 λεπτά αργότερα, διευκρινίζοντας ότι αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι δύο, τραυματίες, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται.

Στην αρχική ανακοίνωση, το μοσχοβίτικο παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο «κακοποιός» διέφυγε, προτού ανασκευάσει στη δεύτερη, αναφέροντας πως έπειτα από «επιτόπια εξέταση», και αφού μελετήθηκε υλικό «από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης», εντοπίστηκε νεκρός.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, συγκαταλέγεται στους κυριότερους της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η ρωσική επιτροπή έρευνας έκανε γνωστό πως άνοιξε ποινικό φάκελο για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

