Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα αξιώσει ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ από τα κράτη της Καραϊβικής στη σύνοδο της CARICOM που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Κεντρικό θέμα της συνόδου αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Ο Ρούμπιο θα επικεντρωθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου, με έμφαση στα ναρκωτικά.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο —οι γονείς του οποίου είχαν μεταναστεύσει στο Μαϊάμι από την Κούβα το 1956—, θα αξιώσει ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ από πλευράς κρατών της Καραϊβικής αύριο Τετάρτη, κατά τη διάρκεια περιφερειακής συνόδου, στην οποία αναμένεται να κυριαρχήσουν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα, έκαναν γνωστό χθες Δευτέρα οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η σύνοδος των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη.

Δραττόμενος της ευκαιρίας ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, που ήδη επισκέφθηκε επανειλημμένα την Καραϊβική από πέρυσι, θα αναφερθεί στις προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά «την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου», ιδίως ναρκωτικών, ανέφερε ο βοηθός εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ σε λακωνική ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσε στη δημοσιότητα.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 δεκάδες βομβαρδισμούς, βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 150 άνθρωποι. Εκφράζονται ωστόσο έντονες αμφισβητήσεις για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Το πιο πρόσφατο από τα πλήγματα αυτά ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μόλις χθες Δευτέρα. Έβαλε στο στόχαστρο πλεούμενο στην Καραϊβική θάλασσα και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα αναμένονται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνόδου, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης την 3η Ιανουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί έκτοτε την εξομάλυνση των σχέσεων με το Καράκας, όπου πλέον την εξουσία ασκεί η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, που υπό πίεση ουσιαστικά εκχώρησε τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας, από το οποίο εξαρτώνται πολλά νησιά της περιοχής, στην Ουάσιγκτον.

Το οξύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο, που πλέον στερείται το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε την περασμένη εβδομάδα, επικαλούμενος τρεις πηγές του που δεν κατονόμασε, ότι ο κ. Ρούμπιο διεξάγει προσωπικά μυστικές συνομιλίες με εγγονό του Ραούλ Κάστρο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν σταματά να εντείνει την πίεση στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Η Ουάσιγκτον ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε

Ο Aμερικάνος πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η Κούβα είναι «αποτυχημένο κράτος» κι απαιτεί η Αβάνα να κλείσει «συμφωνία» με τις ΗΠΑ, αν και λέει πως απορρίπτει την ιδέα επιχείρησης για την ανατροπή του καθεστώτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο ενεργειακό αποκλεισμό στην Αβάνα, με την επίκληση της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει για την «αμερικανική εθνική ασφάλεια» η νήσος, που απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Η βία των συμμοριών στην Αϊτή αναμένεται επίσης να απασχολήσει τη σύνοδο της CARICOM.

Η Αϊτή είναι αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με συμμορίες στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες, απαγωγές.

Εξαιτίας των ανησυχιών πως θα ενσκήψει θεσμικό κενό, η Ουάσιγκτον εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στον μεταβατικό πρωθυπουργό Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, τον μοναδικό αυτή τη στιγμή εκπρόσωπο των αρχών μετά το τέλος της εντολής του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης. Εξάλλου, οι ΗΠΑ έστειλαν πρόσφατα τρία πολεμικά πλοία στα ύδατα της Αϊτής.

Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να οριστικοποιήσει την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει δράση εναντίον των συμμοριών στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

