Αγρια παιχνίδια κατασκόπων στο Κίεβο: Νεκροί Ρώσοι πράκτορες, ύποπτοι για τη δολοφονία του πράκτορα της SBU

Οι Ρώσοι πράκτορες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, σε ειδική επιχείρηση της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας

πρακτορες

Πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία πράκτορα της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας SBU την προηγούμενη εβδομάδα στο Κίεβο, σκοτώθηκαν σήμερα στην περιοχή του Κιέβου, στη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή τους. 

Σε μία ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, η SBU ανακοίνωσε ότι πως πράκτορες της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας (FSB) -  ένας άντρας και μία γυναίκα -  ήταν πίσω από τη δολοφονία του συνταγματάρχη Ιβάν Βόρονιτς στις 10 Ιουλίου στο Κίεβο και ότι προσπάθησε να τους συλλάβει σήμερα.

Οι φερόμενοι ως Ρώσοι πράκτορες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών σε ειδική επιχείρηση της SBU στις 13 Ιουλίου στην Περιφέρεια του Κιέβου. 

Η SBU ανήρτησε και βίντεο από την επιχείρηση. 

Αφού σκότωσαν τον συνταγματάρχη της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, οι δράστες  προσπάθησαν να κρυφτούν, αλλά αξιωματικοί της SBU και της Αστυνομίας τους εντόπισαν  στην Περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η μόνη προοπτική του εχθρού στο έδαφος της Ουκρανίας είναι ο θάνατος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της SBU, Αντιστράτηγος Βασίλ Μάλιουκ. 
 

