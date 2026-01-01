Στο πασίγνωστο πλέον Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς,έδωσε και φέτος το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο πάρτι του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο παρευρέθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φορούσε ένα μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο, ενώ η σύζυγός του Μελάνια, ένα αστραφτερό φόρεμα.

Τις εντυπώσεις έκλεψε ένα τεράστιο πορτρέτο του Ιησού Χριστού που φιλοτεχνήθηκε εκείνη την ώρα επί σκηνής, διαδικασία την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολούθησε με ευλάβεια, πριν το δημοπρατήσει σε μια γυναίκα για το αστρονομικό ποσό των 2.750.000 δολαρίων.

«Θέλω απλώς να κάνω κάτι πολύ ξεχωριστό», είπε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς άρχιζε η παρουσίαση. «Αυτό είναι πολύ διαφορετικό».

🚨 NOW: President Trump just had an artist paint Jesus Christ at Mar-a-Lago on New Year's Eve



America is a CHRISTIAN nation. 🇺🇸🙏🏻



TRUMP: "Was that AMAZING!" pic.twitter.com/WDUIvwTDrD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 1, 2026

Η σκηνή την Τετάρτη το βράδυ μέσα στην αίθουσα Donald J. Trump Grand Ballroom πάντως, δεν ξεκίνησε τόσο ασυνήθιστα. Το πάρτι φαινόταν, με την πρώτη ματιά, σαν τις τυπικές εορταστικές εκδηλώσεις στο τέλους χρόνου στο θέρετρο του προέδρου στο Παλμ Μπιτς, σημειώνει το CNN.

Ο Ρούντι Τζουλιάνι ήταν εκεί, σκυμμένος, φορώντας ένα λευκό σακάκι. Λευκά κεριά τρεμόπαιζαν πάνω στα τραπέζια. Οι καλεσμένοι συγχρωτίζονταν γύρω από την πισίνα πριν μπουν στην αίθουσα, την οποία ο Τραμπ αναπαράγει στο Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν μεταξύ των καλεσμένων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη γιορτή που οργάνωσε στην οικία του στη Φλόριντα για την υποδοχή του νέου έτους, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν.

Ο Νετανιάχου, που συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, εμφανίστηκε στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου φορώντας σμόκιν.

