Την ελπίδα ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για την αποστολή αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγή τους, σε ασφαλείς χώρες κοντά στις πατρίδες τους, εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Welt am Sonntag που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Ντόμπτριντ δήλωσε ότι η ιδέα της χρήσης τρίτων χωρών θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρξει πανευρωπαϊκή συναίνεση.

«Χρειαζόμαστε τρίτες χώρες που είναι έτοιμες να δεχτούν μετανάστες οι οποίοι αντικειμενικά δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι οι Συντηρητικοί του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς κέρδισαν τις εκλογές του Φεβρουαρίου με την υπόσχεση να περιορίσουν τον αριθμό των μεταναστών, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν πως η μετανάστευση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της κυβέρνησης, παρότι ο αριθμός των μεταναστών μειώνεται τον εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να απορρίπτουν αιτήσεις ασύλου από μετανάστες που πέρασαν από μια «ασφαλή» τρίτη χώρα στο πλαίσιο της διαδρομής τους προς την Ένωση.

Η πρόταση, που επικρίθηκε από ομάδες υπέρ των δικαιωμάτων, δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί μεμονωμένα να δημιουργήσει αυτό το μοντέλο: θα πρέπει να συμβεί σε επίπεδο ΕΕ», δήλωσε ο Ντόμπριντ. «Προετοιμάζουμε τα θεμέλια για αυτό, τώρα».

Σημειώνεται ότι οι αρχικές υποσχέσεις του Ντόμπριντ, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, να εντείνει τους συνοριακούς ελέγχους είχαν προκαλέσει την οργή των γειτονικών χωρών της Γερμανίας, οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν για το ενδεχόμενο επιστροφής σε αυτές μεταναστών που κρίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη Γερμανία.

Εν τω μεταξύ, το σχέδιο της Ιταλίας να στέλνει τους αιτούντες άσυλο που διασώζονται στη θάλασσα σε ειδικά κέντρα στην Αλβανία, το οποίο είχε προωθήσει δυναμικά η ιταλική κυβέρνηση, δεν έχει τεθεί επί της ουσίας σε εφαρμογή λόγω προσφυγών στα ιταλικά δικαστήρια.

Επίσης, ένα ανάλογο σχέδιο της Βρετανίας, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ, που είχε εκπονήσει η προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών για την αποστολή στη Ρουάντα των αιτούντων άσυλο που έφτασαν στη Βρετανία χωρίς άδεια ακυρώθηκε από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.



Πηγή: skai.gr

