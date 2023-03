Νεκρά ψάρια στην Αυστραλία: Οι αρχές ξεκίνησαν τον μαζικό καθαρισμό στον ποταμό - Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού στην Αυστραλία μετά τον θάνατο εκατομμυρίων ψαριών σε ένα ποτάμι στη δυτική Νέα Νότια Ουαλία.

Day 3 in Menindee and a thick wall of fish is still sitting in parts of the river.



It’s hard to make out but the water has changed colour to a bright green - not good 🤢 pic.twitter.com/GQOp3d9UeA