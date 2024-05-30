«Αν και η ρωσική προπαγάνδα προσπαθεί να δείξει ότι όλοι οι Ουκρανοί ελληνικής καταγωγής υποστήριξαν τη Ρωσία, τα περισσότερα ελληνικά χωριά της Αζοφικής και της Μαριούπολης τα οποία παρέμειναν στην κατοχή των Ρώσων, λένε “όχι!” στην κατοχή, αλλά φοβούνται να εκδηλωθούν. Στο Αντάμωμα στο Παναΐρ(Πανηγύρι) στο Κίεβο υπήρχαν πάρα πολλοί ανάμεσα στους περίπου τρεις χιλιάδες συγκεντρωμένους, συμπατριώτες από κατεχόμενα ελληνικά χωριά και πόλεις. Όλοι αυτοί, βέβαια, αναγκάστηκαν να φύγουν σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας και στο εξωτερικό ως πρόσφυγες πολέμου», λέει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων, Στέφανος Μαχσμά.

Στο Κίεβο το περασμένο Σάββατο η Ομοσπονδία οργάνωσε και πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το Αντάμωμα – Ελληνικό Παναΐρ (Πανηγύρι). «Φύγαμε, αφήσαμε τα σπίτια μας, δεν θέλαμε να ζήσουμε στην κατοχή. Αλλά συνεχίζουμε να είμαστε ενωμένοι, διατηρούμε τις παραδόσεις μας. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που μαζευτήκαμε στο Κίεβο για το Παναΐρ που άλλοτε το οργανώναμε στο χωριά της περιοχής του Ντονέτσκ», συνεχίζει ο Στέφανος Μαχσμά.

«Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση, πολλά χαμόγελα με δάκρυα. Στο Αντάμωμα μαζεύτηκαν άνθρωποι που δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον για περισσότερα από δύο χρόνια, που είχαν σκορπιστεί σε όλη τη χώρα, εξαιτίας του πόλεμου», αφηγείται, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. «Στο Παναϊρ δείξαμε ότι παραμένουμε αισιόδοξοι για την νίκη, ότι κρατάμε τις παραδόσεις μας, τα έθιμα, μιλάμε τη γλώσσα μας τη ρωμέϊκη... Θυμόμαστε τους σημερινούς μας ήρωες. Τοποθετήσαμε σε μια οδό πορτρέτα των ηρώων - Ελλήνων μας, που σκοτώθηκαν στο μέτωπα του πολέμου», λέει.

«Είναι γνωστό ότι η μορφή των πανηγυριών των Ελλήνων της Αζοφικής είναι συνέχεια των παραδόσεων από την Αρχαία Ελλάδα. Στο κέντρο του γιορτασμού πάντα βρίσκεται μια ενωμένη οικογένεια. Ως εκ τούτου, ήταν λυπηρό να παρακολουθώ τις ελληνικές οικογένειες που χάσανε ανθρώπους, στερήθηκαν τα πατρικά τους σπίτια και τη γη τους λόγω του πολέμου», λέει ο κ. Μαχσμά.

Στην ελληνική εκδήλωση του Κιέβου πήραν μέρος 20 χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα ελληνικά και ουκρανικά, ενώ οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τα αγαπημένα παραδοσιακά φαγητά των Ελλήνων της Αζοφικής. Ήταν παρών, άλλωστε, και ο γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας, βασικός χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ουκρανίας, Παντελής Μπούμπουρας.

«Ωστόσο», όπως λέει ο Στέφανος Μαχσμά, «ο εναέριος συναγερμός κάθε τόσο θύμιζε στο κόσμο τον πόλεμο και τις απώλειες και σε ποιους χρωστάμε την ευκαιρία να ζήσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε πανηγύρια για να μη χάνουμε την ελπίδα της επιστροφής στα πάτρια εδάφη ώστε στη Μαριούπολη, στα ελληνικά χωριά να κυματίζουν οι γαλανοκίτρινες και γαλανόλευκες σημαίες της Ουκρανίας και της Ελλάδας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

