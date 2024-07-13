Τον τελικό ανδρών στο Wimbledon θα παρακολουθήσει αύριο, Κυριακή 14 Ιουλίου η δούκισσα της Ουαλίας, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το Παλάτι του Κένσινγκτον.
Σημειώνεται ότι είναι δεύτερη δημόσια εμφάνιση για την Κέιτ Μίντλετον, από τότε που ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Η πρώτη της εμφάνιση ήταν στις 15 Ιουνίου, στο Trooping the Color, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να στέκεται περήφανα στο πλευρό της.
Είναι γνωστό ότι η δούκισσα της Ουαλίας είναι φανατική οπαδός του τένις και σπάνια έχει χάσει τουρνουά από όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Δεν παραβρέθηκε στα πρωταθλήματα το 2013 - και έχασε την πρώτη νίκη του Άντι Μάρεϊ στο Γουίμπλεντον - αλλά αυτό οφειλόταν στο ότι ήταν έγκυος στον Πρίγκιπα Τζορτζ εκείνη την εποχή. Η πριγκίπισσα Κέιτ συνήθιζε να παρακολουθεί μαθήματα τένις στο Hurlingham Club στο Φούλαμ, και μάλιστα ο κορυφαίος αθλητής του τένις Ρότζερ Φέντερερ κάνει προπονήσεις στον Πρίγκιπα Τζορτζ.
