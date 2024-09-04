Ισημερινός: Εννέα νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

Λεωφορείο με 35 επιβάτες, που ήταν όλοι τους αυτόχθονες της φυλής Γουαοράνι, ανατράπηκε χθες Τρίτη σε προάστιο του Κίτο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι δέκα, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της πρωτεύουσας του Ισημερινού.

«Δυστυχώς ο απολογισμός των θυμάτων έγινε πιο βαρύς», φθάνοντας «τους εννιά νεκρούς», τόνισε η πηγή αυτή μέσω X, αφού αρχικά είχε ανακοινώσει πως το δυστύχημα προκάλεσε οκτώ θανάτους.

Δέκα τραυματίες «διακομίστηκαν σε κέντρο υγείας», πάντα σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η CONAIE, η μεγαλύτερη συλλογικότητα αυτοχθόνων της χώρας, γνωστοποίησε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης πως τα θύματα ανήκαν στην εθνότητα Γουαοράνι και κατάγονταν από την κοινότητα Καουιμένο, στην επαρχία Ορεγιάνα (ανατολικά), που διαρρέει ο Αμαζόνιος.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού, οι αυτόχθονες πήγαιναν στο Κίτο για να ζητήσουν οι αρχές να συνεχίσουν την παραγωγή πετρελαίου στο λεγόμενο μπλοκ 43, στο εθνικό πάρκο Γιασούνι, όπου αποφασίστηκε να κλείσουν πετρελαιοπηγές, κατ’ εφαρμογή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του Αυγούστου του 2023.

Κατά τη δημόσια διαβούλευση αυτή, το 59% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ του τερματισμού της εκμετάλλευσης πετρελαιοπηγών στη ζώνη, όπου κατοικούν αρκετές κοινότητες αυτοχθόνων, ορισμένες από τις οποίες ζουν απομονωμένες ιδία βουλήσει.

Κάποιες κοινότητες τάσσονται υπέρ της συνέχισης της εξόρυξης πετρελαίου από το μπλοκ 43, καθώς αποτελεί πηγή εσόδων γι’ αυτές.

Το δυστύχημα έγινε καθώς το λεωφορείο κινείτο σε δρόμο που συνδέει τις πόλεις Πίφο και Παπαγιάκτα, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες θανάτου στον Ισημερινό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.