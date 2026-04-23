Σύνοδος κορυφής ΕΕ στην Κύπρο με Ουκρανία και Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ξεκινούν στην Κύπρο οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τη συμμετοχή σχεδόν ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηγεσίας.

Κεντρικά θέματα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στόχος της συνόδου είναι ο συντονισμός της εξωτερικής πολιτικής και η διαμόρφωση κοινής γραμμής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ.

Ξεκινούν σήμερα στην Κύπρο οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.



Με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινούν σήμερα στην Κύπρο οι εργασίες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Στο νησί συγκεντρώνεται σχεδόν το σύνολο της ευρωπαϊκής ηγεσίας, με στόχο τον συντονισμό απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις και τη διαμόρφωση κοινής γραμμής για το μέλλον της Ένωσης, με αιχμή τόσο την εξωτερική πολιτική όσο και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Πηγή: Deutsche Welle

Επί τάπητος οι γεωπολιτικές εξελίξειςΗ αυλαία των συζητήσεων ανοίγει το απόγευμα στη μαρίνα Αγίας Νάπας, με δείπνο εργασίας των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Κυρίαρχο θέμα θα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αλλά και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Για το Ουκρανικό, οι ηγέτες θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η παρουσία του οποίου στην Κύπρο αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή. Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και το Ιράν, αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν σε γεύμα εργασίας με ηγέτες και ανώτατους εκπροσώπους από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Συρία και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν, στις συνομιλίες Ισραήλ–Λιβάνου και στην ασφάλεια των θαλάσσιων διαύλων, περιλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ.Στο επίκεντρο οι αμοιβαία συνδρομήΙδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στη «ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής» της ΕΕ, που αφορά τη στρατιωτική στήριξη κρατών-μελών σε περίπτωση επίθεσης. Το ζήτημα προτίθεται να θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.Παράλληλα, στο τραπέζι θα τεθούν οι επιπτώσεις των εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να παρουσιάσει εισηγήσεις για συγκεκριμένα μέτρα στήριξης.Οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής θα ολοκληρωθούν αύριο στη Λευκωσία, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα διαβουλευθούν για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, επιδιώκοντας να δώσουν πολιτική κατεύθυνση στις διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

