Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην Place de la République, στην καρδιά του Παρισιού, στον απόηχο των σημερινών αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών και της νίκης της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.
🇫🇷Left-wing protesters gather at Place de la République in Paris to protest the far-right.#legislatives2024 pic.twitter.com/y3tViDDzlR— NoComment (@nocomment) June 30, 2024
Κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες ή σημαίες Pride ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα σημειώνονται επεισόδια.
🚨 Following the French election results tonight, far-left groups like ANTIFA have marched on the streets of Paris.— Sam Williams (@SamWilliam8264) June 30, 2024
Fires in Lyon.
Mass Protests in Paris.
Where is the MSM comments on this, it is literally a repeat of the BLM riots.
DO SOMETHING! pic.twitter.com/WC6heUOCN3
pic.twitter.com/ZxgprpvIiY #Aproximidad #BREAKING #FRANCE #PARIS #FRANCIA— A-Proximidad (@AProximidad) June 30, 2024
🔴 FRANCE :📹 TENSIONS FLARE IN FRANCE AS LEFTISTS SET FIRES IN THE STREETS, REACTING TO THE RIGHT-WING PARTY'S ELECTORAL VICTORY!#LoULTIMO #Riots #Protests #Protestas #Manifs Fuente:@LoveWorld_Peopl
Oι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν Λυών, στην Place des Terreaux πριν συνεχίσουν την πορεία τους στην υπόλοιπη πόλη, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις.
