Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκλογές στη Γαλλία: Διαδηλώσεις στο Παρίσι κατά της ακροδεξιάς (Βίντεο)

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες ή σημαίες Pride ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα σημειώνονται επεισόδια

Γαλλία

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην Place de la République, στην καρδιά του Παρισιού, στον απόηχο των σημερινών αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών και της νίκης της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες ή σημαίες Pride ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα σημειώνονται επεισόδια.

 
Oι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν Λυών, στην Place des Terreaux πριν συνεχίσουν την πορεία τους στην υπόλοιπη πόλη, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διαδηλώσεις Εκλογές στη Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark