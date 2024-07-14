Λογαριασμός
Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ουροζάινε στην περιοχή του Ντονέτσκ

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας 

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ουροζάινε στην περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο μία σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από τα πολεμικά μέτωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία Ρωσία
