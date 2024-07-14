Η ισλαμική οργάνωση Χαμάς δεν αποχώρησε από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μετά από τις αιματηρές επιθέσεις των Ισραηλινών αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της.

Η δήλωση του Ιζάτ Ελ-Ρεσίκ, μέλους του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, κατηγορεί επίσης, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Ντενιάχου ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες των Αράβων μεσολαβητών και των ΗΠΑ για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του έχει ως στόχο να εμποδιστούν οι προσπάθειες τερματισμού της πολεμικής διαμάχης, είπε ο Ρεσίκ.

Δύο πηγές της αιγυπτιακής ασφάλειας στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Ντόχα και στο Κάιρο είχαν δηλώσει χθες, ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν διακοπεί, μετά από τρεις ημέρες εντατικών συνομιλιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

