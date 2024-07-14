Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν πιστεύει πως η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ ευθύνεται για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, όμως δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που προκάλεσε την επίθεση.
«Δεν πιστεύουμε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ οργανώθηκε από τις σημερινές αρχές» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πεσκόφ.
«Όμως η ατμόσφαιρα γύρω από τον υποψήφιο Τραμπ προκάλεσε αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Αμερική. Μετά από πολυάριθμες προσπάθειες απομάκρυνσης του υποψηφίου Τραμπ από την πολιτική σκηνή -χρησιμοποιώντας πρώτα νομικά εργαλεία, δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές, απόπειρες πολιτικής απαξίωσης του υποψηφίου- ήταν προφανές σε όλους τους εξωτερικούς παρατηρητές ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο» είπε ο Πεσκόφ.
Ο Πεσκόφ είπε ότι ο Πούτιν δεν σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον Τραμπ για το περιστατικό.
