Νέα Αμερικανικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων στον ανατολικό Ειρηνικό - 8 νεκροί (Βίντεο)

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ισάριθμων πλεούμενων που κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά

Ναρκόπλοιο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι διεξήγαγαν τρεις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ισάριθμων πλεούμενων που κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 8 άνδρες που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι πως τα σκάφη αυτά κινούνταν «κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών», επικαλούμενο «πληροφορίες», χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για αυτό.

