Ζελένσκι: Επαναλαμβάνει την πρόταση για ανακωχή σε αέρα και θάλασσα

Επειτα από μία ακόμη νύκτα σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του για ανακωχή στους αιθέρες και την θάλασσα. Υπέρ της πρότασης του ουκρανού προέδρου τάχθηκε σήμερα και ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν.

«Τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή πραγματικής ειρήνης θα πρέπει να είναι να αναγκασθεί η μόνη πηγή του πολέμου αυτού, δηλαδή η Ρωσία, να τερματίσει αυτού του είδους τις επιθέσεις», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητώντας την «απαγόρευση» της χρήσης «πυραύλων, drones μακρού βεληνεκούς και αεροπορικών βομβών».

«Υποστηρίζουμε την ιδέα εφαρμογής κατάπαυσης του πυρός το συντομότερο δυνατόν και κατάπαυσης των επιθέσεων στους αιθέρες και την θάλασσα ως μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών», δήλωσε από την πλευρά του ο Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνοντας ότι είναι έτοιμος να φιλοξενήσει στην Τουρκία τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

