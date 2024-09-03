Μια ιδιαίτερη μανία έχει πιάσει τον τελευταίο καιρό τους Ισπανούς με τους ανανάδες, κυρίως όσοι είναι μόνοι και αναζητούν σύντροφο. Η νέα τρέλα λαμβάνει χώρα στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ και ενθαρρύνει τους ελεύθερους να βρουν συντρόφους χρησιμοποιώντας έναν κωδικό με βάση τα φρούτα που έχουν στο καλάθι τους.

Σύμφωνα με το BBC, τις τελευταίες ημέρες, πολλοί Ισπανοί που δεν έχουν σύντροφο, πηγαίνουν σε καταστήματα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Mercadona μεταξύ 7 μ.μ. και 8 μ.μ., καθώς υπάρχει η φήμη ότι εκείνη την ώρα και με βάση το... φρούτο που έχουν διαλέξει να έχουν στο καλάθι τους μπορούν να κάνουν μια ρομαντική γνωριμία, ιδιαίτερα αν τοποθετήσουν μέσα σε αυτό έναν ανάποδο ανανά.

Το φαινόμενο φαίνεται να έχει ενισχυθεί σημαντικά από την ηθοποιό και κωμικό Vivy Lin, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok όπου σπρώχνει ένα καρότσι σε ένα κατάστημα Mercadona, μιλώντας για αυτό το υποτιθέμενο «παράθυρο». «Η ώρα για φλερτ στη Mercadona είναι από τις 7 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.», δήλωσε.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο TikTok, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ δημοσίευσε μια φωτογραφία με έναν ανανά και τη λεζάντα: «Ο ανανάς στο ράφι της Mercadona περιμένει να βρεις το ταίρι σου».

Η κίνηση με τον ανανά φέρεται να ολοκληρώνεται, όταν κάποιος σπρώξει το καρότσι του προς τα ράφια με τα κρασιά του καταστήματος, ελπίζοντας ότι ένα άτομο που του αρέσει θα ανταποκριθεί θετικά. Καθώς η ιστορία έγινε viral, προκάλεσε κάποιες ασυνήθιστες και ενίοτε χαοτικές σκηνές μέσα στα καταστήματα.

Στη Μαδρίτη συγκεκριμένα, υπήρξαν αναφορές για ομάδες εφήβων που σπρώχνουν καρότσια γύρω από τα καταστήματα το βράδυ, χωρίς να αγοράζουν προϊόντα.

Ένας άντρας δε δίστασε να ντυθεί ο ίδιος ανανάς από τους φίλους του μέσα σε ένα κατάστημα, ως μέρος των εορτασμών για ένα bachelor party.

Στο Μπιλμπάο, η αστυνομία κλήθηκε σε ένα κατάστημα Mercadona κατά το χρονικό διάστημα 7 μ.μ. - 8 μ.μ. λόγω έντονων σκηνών στο εσωτερικό, αν και δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές ότι η μανία του ανανά δεν είναι δημοφιλής σε πολλούς υπαλλήλους της Mercadona προκαλώντας εκνευρισμό σε πολλούς εργαζόμενους που αναγκάζονται να μαζεύουν προϊόντα που δεν αγοράστηκαν.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η τάση «δεν ξεκίνησε από εμάς, προέκυψε αυθόρμητα». Κάποιοι παρατηρητές έλαβαν μια κριτική στάση.

«Το να πέφτει κανείς στα δίχτυα μιας καμπάνιας που σχεδιάστηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί να είναι αθώο, όπως συμβαίνει με το 'Pineapple-gate', με όλα τα αστεία και τις παιδικότητες που αυτό γεννά», έγραψε η κοινωνική σχολιάστρια Susana Quadrado στην εφημερίδα La Vanguardia.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτό δείχνει επίσης πώς ο εικονικός κόσμος «μπορεί να καθορίσει την κοινωνική συμπεριφορά και να μετατρέψει τους χρήστες σε μεγάφωνα δωρεάν».

Πηγή: skai.gr

