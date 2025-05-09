Ναυάγιο Bayesian: Δύτης σκοτώθηκε κατά τις εργασίες για την ανέλκυση του γιοτ

Ένας δύτης έχασε τη ζωή του σήμερα, κατά τις προκαταρκτικές εργασίες για την ανέλκυση του γιοτ του Βρετανού μεγιστάνα Μάικ Λιντς, το οποίο βυθίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι στη βόρεια Σικελία.

Το πολυτελές ιστιοπλοϊκό Bayesian, μήκους 56 μέτρων, ήταν αγκυροβολημένο στο μικρό λιμάνι του Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο, τον περασμένο Αύγουστο. Ανατράπηκε πιθανότατα από μια πολύ ισχυρή ριπή ανέμου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο ίδιος ο Λιντς και η κόρη του, Χάνα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο δύτης που έχασε τη ζωή του σήμερα πραγματοποιούσε εργασίες υποβρυχίως στο Πορτιτσέλο. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Εντός του Μαΐου αναμένεται να γίνει προσπάθεια για την ανέλκυση του Bayesian, κάτι που θα βοηθούσε να εξηγηθεί το πώς το θεωρητικά αβύθιστο σκάφος εξαφανίστηκε στη θάλασσα.

Ιταλικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν ότι ο δύτης που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 39χρονος Ολλανδός που εργαζόταν για την ολλανδική εταιρεία Hebo Maritiemservice, η οποία ειδικεύεται σε ανελκύσεις πλοίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

