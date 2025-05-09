Λευκός Οίκος: Η μείωση των δασμών στην Κίνα δεν θα είναι μονομερής

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σταθερός στην άποψή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να μειώσουν μονομερώς τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα χωρίς παραχωρήσεις από την Κίνα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι θα υπάρξει μείωση του ισχύοντος συντελεστή από 145% στο 80%, καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για συνομιλίες στην Ελβετία.

«Αυτός ήταν ένας αριθμός που ανέφερε ο πρόεδρος και θα δούμε τι θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι στο 80% είπε ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα ο Ντόναλντ Τράμπ, σύμφωνα με ανάρτησή του στα Truth Social, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικότερα, ο Τραμπ έγραψε ότι «ο δασμός 80% στην Κίνα φαίνεται σωστός! Εναπόκειται στον Scott B», αναφερόμενος στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ που θα κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών με ομολόγους τους από την Κίνα σε συνάντηση στην Ελβετία.

Ο δασμός στο 80% συνιστά κατακόρυφη μείωση από το 145% που είχε ανακοινώσει για τα κινεζικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επίσης, με άλλη ανάρτησή του στην ίδια πλατφόρμα, σχολίασε ότι: «Η Κίνα θα πρέπει να ''ανοίξει'' την αγορά της στις ΗΠΑ - θα τους κάνει πολύ καλό!!! Οι κλειστές αγορές δεν λειτουργούν πια!!!»

Το Σαββατοκύριακο η συνάντηση Κινέζων και Αμερικανών αξιωματούχων

Ο Τραμπ είχε αφήσει χθες ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης των δασμών στην Κίνα, καθώς ερωτηθείς σχετικά δεν απέκλεισε μία τέτοια κίνηση, αναφέροντας, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι «είναι ήδη στο 145%, άρα ξέρουμε ότι θα πέσουν».

Ο Τραμπ κατά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνία με τη Βρετανία, επεσήμανε μάλιστα ότι αναμένει η συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών το Σαββατοκύριακο να εξελιχθεί σε φιλικό επίπεδο, ενώ ανέφερε ότι είναι πιθανή μία συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σύντομα.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι αναμένει να υπάρξουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το εμπόριο μέσα στο Σαββατοκύριακο και τόνισε ότι οι δασμοί δεν μπορούν να αυξηθούν περισσότερο από το 145%.

«Δεν μπορείς να πας πιο πάνω. Είναι ήδη στο 145%, άρα ξέρουμε ότι θα πέσουν», τόνισε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ φιλική συνάντηση. Ανυπομονούν να το κάνουν με έναν κομψό τρόπο».

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε τονίσει χθες ότι ο βασικός δασμός ύψους 10% που έχει επιβάλει η κυβέρνησή του σχεδόν σε όλες τις χώρες παραμένει σε ισχύ, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της πρώτης διμερούς εμπορικής συμφωνίας της κυβέρνησής του την ίδια ημέρα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί το 10% χαμηλό ποσοστό για δασμούς και πρόσθεσε ότι αυτό έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να διορθώσει «καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές του παρελθόντος».

