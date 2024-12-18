Στην Πατριαρχική έδρα της Εκκλησίας της Αντιοχείας στη Δαμασκό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχη Αντιοχείας και Πάσης Ανατολής κ.κ. Ιωάννη Ι΄, του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχείας και Πάσης Ανατολής των Συροϊακωβιτών Ορθοδόξων κ.κ. Εφραίμ Β΄, και του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Αντιοχείας και Πάσης Ανατολής των Ουνιτών Μελχιτών κ.κ. Ιωσήφ Α΄. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Εξοχότατος Καρδινάλιος Μάριο Ζενάρι, Αποστολικός Νούντσιος στη Συρία, καθώς και Αρχιερείς, ιερείς και εκπρόσωποι από μοναχικά τάγματα της Δαμασκού και των περιχώρων.

Η συνάντηση περιελάμβανε βαθιά συζήτηση για τις παρούσες και κρίσιμες συνθήκες που βιώνει η Συρία, εστιάζοντας στους τρόπους στήριξης και ενδυνάμωσης της αντοχής των πιστών, καθώς και στην παροχή παρηγοριάς και ελπίδας εν μέσω των ανησυχιών που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση και το μέλλον τους. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι πτυχές της ενιαίας χριστιανικής μαρτυρίας μέσα στην κοινωνία και την πατρίδα, όπως και απέναντι στη διεθνή κοινή γνώμη. Έμφαση δόθηκε στην αναγκαιότητα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και στη δημιουργία κοινής επιτροπής για την παρακολούθηση των αναδυόμενων αναγκών και την υποστήριξη των κοινών στόχων και οραμάτων. Η επιτροπή θα διασφαλίσει τον συνεχή και αποτελεσματικό συντονισμό προς την επίτευξη αυτών των σκοπών.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Εξοχότατος κ. Γκέιρ Πέντερσεν, Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιωάννης Ι΄ καλωσόρισε τον κ. Πέντερσεν, τονίζοντας ότι η Συρία υπήρξε πάντοτε και θα παραμείνει χώρα εθνικής συνεργασίας, απορρίπτοντας τη λογική της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Στη Συρία, όλοι είναι ίσοι απέναντι στην ελευθερία, το δίκαιο και τον νόμο, έχοντας κοινή μοίρα και ένα κοινό ιστορικό παρελθόν, με όλες τις χαρές και τις δυσκολίες του. Υπογραμμίστηκε ότι η αγάπη για την πατρίδα και το κοινό εθνικό συμφέρον πρέπει να υπερισχύουν κάθε προσωπικού, φυλετικού ή θρησκευτικού συμφέροντος. Οι Χριστιανοί δεν είναι φιλοξενούμενοι στη Συρία, αλλά αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος του εθνικού ιστού. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας δίκαιης κοινωνίας όπου επικρατούν η ισότητα, η ειρήνη και η ασφάλεια. Επισημάνθηκε, επίσης, η ανάγκη για μια συνολική και συμμετοχική εθνική διαδικασία στη σύνταξη ενός ελεύθερου και δημοκρατικού συντάγματος, που θα διασφαλίζει το δικαίωμα της ιθαγένειας και της ενεργού συμμετοχής για όλους τους Σύριους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή θρησκείας, σε όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς τομείς, με βάση την αξιοκρατία, τον σεβασμό στις θρησκείες και στους νόμους τους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους κανονισμών και την ελευθερία, τόσο συλλογική όσο και ατομική, που θα διατηρεί τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και θα διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους. Το σύνταγμα πρέπει να αντανακλά τις ελπίδες του λαού της Συρίας για ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού του, διασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ειρηνική συνύπαρξη όλων των πολιτών.

Ο κ. Πέντερσεν εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση και συγκίνηση για τη συνάντησή του με τους χριστιανούς της Δαμασκού και της Συρίας, υπογραμμίζοντας ότι η Συρία είναι η πατρίδα όλων και οι χριστιανοί δεν είναι φιλοξενούμενοι, αλλά γνήσιοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τόνισε ότι η Συρία βρίσκεται στην απαρχή μιας νέας εποχής. Αν και κάθε νέα αρχή συνοδεύεται από αλλαγές και προκλήσεις, οι αλλαγές γίνονται θετικές όταν κατευθύνονται προς τη σωστή πορεία. Επίσης ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί πολλές περιοχές και έχει συναντηθεί με ανθρώπους εντός και εκτός Συρίας, επισημαίνοντας ότι το κύριο μήνυμα είναι πως όλοι οι Σύριοι πρέπει να είναι ενωμένοι, καθώς η χώρα χωράει όλους τους πολίτες της. Αυτό το πνεύμα ενότητας υποστηρίζεται και από τη διεθνή κοινότητα, όπως φάνηκε στην πρόσφατη ενημέρωσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και στις επαφές του με διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Τόνισε ότι η αποστολή που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλη. Υπάρχουν γενικές αρχές για την υλοποίησή της, κυρίως η εφαρμογή των διεθνών αποφάσεων, με έμφαση στην απόφαση 2254. Οι Σύριοι είναι εκείνοι που θα καθοδηγήσουν τη μεταβατική περίοδο, ενώ η διεθνής κοινότητα θα τους στηρίξει. Η σύνταξη του νέου συντάγματος αποτελεί ευθύνη όλων των Σύριων, με τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας. Πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την άρση των οικονομικών κυρώσεων και την ανασυγκρότηση της χώρας. Επανέλαβε ότι η αποστολή είναι δύσκολη, αλλά η σημερινή συνάντηση αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με προσευχή προς τον Θεό, τον Πατέρα των φώτων, τον Θεό κάθε παρηγοριάς και ελπίδας, ώστε να σταματήσει τον πόνο, την αδικία και την αγωνία από κάθε θλιμμένη, αδικημένη και ταραγμένη ψυχή. Προσευχήθηκαν να γεμίσει τις καρδιές με το έλεός Του, ώστε να ενωθούν σε μια αγάπη, αφιερωμένη στη διακονία του ανθρώπου και της πατρίδας, με καλά έργα που θα λάμπουν σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία για τη Συρία, αυθεντική, ενωμένη και αδιαίρετη.

