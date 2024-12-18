Το ανώτατο εφετείο της Γαλλίας, επικύρωσε την Τετάρτη την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για διαφθορά, επιβάλλοντάς του να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το δικαστήριο επιβάλλει μία τέτοια απόφαση σε έναν πρώην αρχηγό κράτους.

Ο Σαρκοζί, ο οποίος είχε κριθεί νωρίτερα ένοχος για απόπειρα να εξασφαλίσει χάρη από δικαστή, θα σεβαστεί «προφανώς» τους όρους της καταδίκης μετά την ετυμηγορία του ακυρωτικού δικαστηρίου, αλλά θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για έφεση, είπε ο δικηγόρος του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Σαρκοζί είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του το 2021, για την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών. Δύο από τα χρόνια τέθηκαν σε αναστολή και ο Σαρκοζί διατάχθηκε να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης αντί να πάει φυλακή τον τελευταίο χρόνο.

Ο Πατρίς Σπινόζι, δικηγόρος του Σαρκοζί, είπε ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προσβάλλει την απόφαση.

Ο Σπινόζι πρόσθεσε ότι ο Σαρκοζί θα συμμορφωθεί με την απόφαση, αλλά θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να αποδείξει την αθωότητά του.

Ο Σαρκοζί, ένας συντηρητικός που παραμένει σημαντική προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την εξουσία το 2012, είχε κριθεί ένοχος από κατώτερο δικαστήριο για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή και προσπάθεια επιρροής με αντάλλαγμα εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με μια έρευνα για τα οικονομικά της εκστρατείας του το 2007 .

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Σαρκοζί συνωμότησε για να εξασφαλίσει μια δουλειά στο Μονακό για έναν δικαστή με αντάλλαγμα εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με μια έρευνα για καταγγελίες ότι ο Σαρκοζί είχε δεχτεί παράνομες πληρωμές από τη κληρονόμο της L'Oréal, Liliane Bettencourt.

Ο δικαστής, Gilbert Azibert, καταδικάστηκε επίσης για διαφθορά και διαπραγμάτευση επιρροής.

Ο Σαρκοζί αναμένεται να δικαστεί το επόμενο έτος για κατηγορίες διαφθοράς και παράνομης χρηματοδότησης που σχετίζονται με πιθανή χρηματοδότηση από τη Λιβύη της επιτυχημένης προεδρικής υποψηφιότητάς του το 2007. Ο Σαρκοζί αρνείται κάθε αδικοπραγία. Εάν καταδικαστεί για την υπόθεση της Λιβύης, ο Σαρκοζί μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Ο προκάτοχος του Σαρκοζί, Ζακ Σιράκ, συντηρητικός επίσης, είναι ο μόνος άλλος πρόεδρος στη σύγχρονη γαλλική ιστορία που καταδικάστηκε από δικαστήριο. Ο Σιράκ κρίθηκε ένοχος για διαφθορά το 2011, τέσσερα χρόνια αφότου άφησε την εξουσία.



Πηγή: skai.gr

