Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεση της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την ακτιβιστική ομάδα "Palestine Action" ως τρομοκρατική οργάνωση, μετά από την εισβολή σε στρατιωτική βάση της RAF την περασμένη εβδομάδα.

Η Κούπερ δήλωσε ότι «η ντροπιαστική επίθεση στη βάση Brize Norton είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά απαράδεκτων πράξεων εγκληματικής καταστροφής» που αποδίδονται στην Palestine Action.

Όπως ανέφερε, στις 30 Ιουνίου θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο εντολή για την ανακήρυξη της οργάνωσης ως τρομοκρατικής. Εφόσον εγκριθεί, θα καταστεί παράνομη η συμμετοχή ή η δημόσια στήριξη προς την Palestine Action.

Την απόφαση της κυβέρνησης επέκρινε έντονα ο Σαΐντ Ταζί Φαρούκι, μέλος της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς παράλογη» και «χωρίς προηγούμενο». Μιλώντας στο Sky News, έκανε λόγο για «παρορμητική αντίδραση της κυβέρνησης» επειδή η ομάδα «κατάφερε να τη φέρει σε δύσκολη θέση και να αναδείξει σοβαρές αδυναμίες στην ασφάλεια της βάσης της RAF».

Ο Υφυπουργός Άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει πλήρης έρευνα για την ασφάλεια όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η κυβέρνηση συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό των δραστών που εισέβαλαν στη βάση στο Όξφορντσαϊρ.

Διαδήλωση υπέρ της Palestine Action με τη συμμετοχή περίπου 500 ατόμων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λονδίνο.

