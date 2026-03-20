Πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη νοτιοκορεατική πόλη Νταετζόν της Νότιας Κορέας προκάλεσε τον τραυματισμό 55 ανθρώπων, 24 εκ των οποίων σοβαρά, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πυροσβεστική υπηρεσία.

Ο πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ διέταξε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τη διάσωση ζωών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το προεδρικό Μπλε Σπίτι (Blue House).

Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία εξέφρασε ανησυχίες ότι ο αριθμός των τραυματιών θα μπορούσε να αυξηθεί από την πυρκαγιά στην Νταετζόν, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σεούλ.

Οι πυροσβέστες κατέβαλλαν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, καθώς ένα από τα δύο κτίρια που επλήγησαν είχε καταρρεύσει, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής στο Reuters.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ανέφεραν ότι ο προμηθευτής είναι η Anjun Industrial, η οποία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι κατασκευάζει εξαρτήματα κινητήρων και είναι προμηθευτής, μεταξύ άλλων, της Hyundai Motor και της Kia Corp.

Οι υπεύθυνοι της Anjun δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχολιασμό.

