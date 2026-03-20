ΗΠΑ: Μεξικανός μετανάστης 19 ετών πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την ICE

Ένας νεαρός Μεξικανός, ηλικίας 19 ετών, πέθανε στις 16 Μαρτίου σε κέντρο κράτησης της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Πρόκειται για το νεότερο πρόσωπο που χάνει τη ζωή του ενόσω βρίσκεται υπό κράτηση από τις αρχές μετανάστευσης στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ (Trump) στην αμερικανική προεδρία.

«Ο Ρόγερ Πέρες-Χιμένες, 19 ετών, ένας εγκληματίας παράνομος μετανάστης από το Μεξικό που συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πλαστοπροσωπία και αντίσταση κατά της αρχής, πέθανε στις 16 Μαρτίου στο κέντρο κράτησης της κομητείας Γκλέιντς στο Μουρ Χέιβεν», ανέφερε η ICE σε ανακοίνωσή της.

Η ICE έκανε λόγο για «αυτοκτονία», αν και πρόσθεσε ότι «ερευνάται η επίσημη αιτία θανάτου», αφού ο Πέρες- Χιμένες εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του νωρίς το πρωί της 16ης Μαρτίου. Το προσωπικό του κέντρου κράτησης προσπάθησε μάταια επί 10 λεπτά να τον επαναφέρει, σημείωσε η ίδια πηγή.

Σε ανακοίνωσή του που δόθηκε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού κατήγγειλε τον «απαράδεκτο» θάνατο ακόμη ενός πολίτη της χώρας που κρατούνταν από την ICE.

«Η κυβέρνηση του Μεξικού επαναλαμβάνει ότι αυτού του είδους οι θάνατοι είναι απαράδεκτοι και καλεί για μία ακόμη φορά τις αμερικανικές αρχές να διεξαγάγουν άμεση και ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο αυτό, να αποδοθούν ευθύνες και να θεσπιστούν αποτελεσματικές εγγυήσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί», τόνισε το μεξικανικό υπουργείο.

Ο Πέρες- Χιμένες συνελήφθη στις 22 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE στη Φλόριντα στις 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης, ο νεαρός εισήλθε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το Μεξικό στις 19 Φεβρουαρίου 2022 όμως επέστρεψε οικειοθελώς στην πατρίδα του. Ωστόσο σε άγνωστη ημερομηνία εισήλθε εκ νέου στις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί «ομοσπονδιακό αδίκημα», τόνισε η ICE.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη η ICE επεσήμανε ότι «έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι βρίσκονται υπό κράτηση διαμένουν σε ασφαλές, προστατευμένο και ανθρώπινο περιβάλλον. Παρέχεται ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη από τη στιγμή που φτάνουν τα άτομα και καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέρυσι καταγράφηκαν 31 θάνατοι – ρεκόρ δύο δεκαετιών- μεταναστών που βρίσκονταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Πηγή: skai.gr

