Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός τρομοκρατικού δικτύου που χρηματοδοτούνταν από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, και τη σύλληψη των μελών του. Το δίκτυο λειτουργούσε εντός των ΗΑΕ με το πρόσχημα μιας νόμιμης επιχείρησης, επιδιώκοντας να διεισδύσει στην εθνική οικονομία και να εφαρμόσει ξένες συνωμοσίες που απειλούν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας.

Σύμφωνα με το Elnashra News, η υπηρεσία εξήγησε ότι αυτό το δίκτυο, λειτουργώντας σύμφωνα με ένα προσχεδιασμένο στρατηγικό σχέδιο με εξωτερικές οντότητες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, παραβίασε οικονομικούς και νομικούς κανονισμούς που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την απειλή της εθνικής ασφάλειας.

Η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας επιβεβαίωσε ότι κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης της εθνικής οικονομίας ή των πολιτικών θεσμών για τρομοκρατικούς ή ανατρεπτικούς σκοπούς θα αντιμετωπιστεί με σταθερή και αποφασιστική δράση. Δεν θα επιτρέψει καμία ξένη παρέμβαση που απειλεί την ασφάλεια ή τη σταθερότητα του κράτους, ανεξάρτητα από την πηγή ή το πρόσχημα.

Η Χεζμπολάχ είχε προηγουμένως αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με έναν πυρήνα που το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε, ισχυριζόμενο ότι συνδεόταν με τη Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.