Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ τραγουδά το «Όλα σε Θυμίζουν» - Βίντεο

Σαρώνει στην Τουρκία το βίντεο να τραγουδάει στα ελληνικά και συγκινεί τους Τούρκους - Μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης

Σαμ

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ τραγουδά το ελληνικό τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν».

Σαρώνει στην Τουρκία το βίντεο με τη Σαμ να τραγουδάει στα ελληνικά και συγκινεί τους Τούρκους.

@sevval.edits Ola se thimizoun - Şevval Sam Ne kadar güzel söylemiş.Bayıldımmm..❤️ Ševal peva grčku pesmu u jednom programu 🤏🏻 #sevvalsam #şevvalsam #yunanca #türkçe ♬ orijinal ses - A🌛
