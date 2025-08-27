Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ τραγουδά το ελληνικό τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν».

Σαρώνει στην Τουρκία το βίντεο με τη Σαμ να τραγουδάει στα ελληνικά και συγκινεί τους Τούρκους.

Πηγή: skai.gr

