Μπούντεσβερ: Νέα προειδοποίηση για «ρωσική επίθεση το 2029»

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο για μία επίθεση της Ρωσίας έως το 2029, λέει ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι η δεύτερη προειδοποίηση μέσα σε λίγες ημέρες.Απαντώντας στο ερώτημα «πόσο σοβαρή είναι η ρωσική απειλή» αυτή τη στιγμή, ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ υποστηρίζει ότι είναι πιο σοβαρή από οτιδήποτε έχει δει μέχρι στιγμής στη διάρκεια της 40ετούς σταδιοδρομίας του στις ένοπλες δυνάμεις και προειδοποιεί ότι «μέχρι το 2029 θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι» για να αποκρούσουμε μία πιθανή ρωσική επίθεση.

Μάλιστα, ο Κάρστεν Μπρόιερ επισημαίνει με νόημα ότι σήμερα η Ρωσία παράγει «περίπου 1.500 τεθωρακισμένα κάθε χρόνο, τα οποία δεν διοχετεύονται όλα στο μέτωπο της Ουκρανίας», αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και αλλού. Οι δηλώσεις στο BBC έγιναν στο περιθώριο του ετήσιου διεθνούς φόρουμ Shangri-La για την Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, που γίνεται στη Σιγκαπούρη.

«Γενικός επιθεωρητής της Μπούντεσβερ» είναι ο επίσημος τίτλος του στρατηγού Μπρόιερ. Πρόκειται ουσιαστικά για τον αντίστοιχο επικεφαλής ΓΕΕΘΑ. Θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, καθώς η τοποθέτησή του ως νέου επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων έγινε μόλις δύο μήνες αφότου είχε αναλάβει καθήκοντα ο Πιστόριους στην προηγούμενη κυβέρνηση υπό τον σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2023 ο Πιστόριους προειδοποιούσε για πιθανό πόλεμο στην Ευρώπη.

Το ΝΑΤΟ στο επίκεντρο

Δεν είναι η πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες που οι Γερμανοί επιτελείς εκφράζουν την ανησυχία τους για μία μελλοντική ρωσική επίθεση. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο αντιστράτηγος Άλφονς Μάις, επικεφαλής του αντίστοιχου γερμανικού ΓΕΣ, επίσης προειδοποιούσε για ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας μέχρι το 2029. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Βερολίνο, ενώπιον αξιωματούχων του στρατού και στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας, ο Μάις τόνισε ότι «τα στρατεύματα του Πούτιν γίνονται πιο έμπειρα και πιο ισχυρά» λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και ότι στα επόμενα χρόνια η ίδια η Ουκρανία θα περάσει σε δεύτερη μοίρα, ενώ στο επίκεντρο θα βρίσκεται πλέον το ΝΑΤΟ.

Η σημερινή δήλωση του στρατηγού Μπρόιερ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον νέο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν. Στη συνάντηση αυτή οι δύο άνδρες επανέλαβαν και επικαιροποίησαν την απόφαση να εγκατασταθούν στη Γερμανία από το 2026, για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αμερικανικοί πύραυλοι τύπου Τόμαχοκ, με εμβέλεια που φτάνει τα 2.500 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού DER SPIEGEL, η απόφαση για την εγκατάστασή τους είχε ληφθεί για πρώτη φορά στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον, επί Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, οι σχετικές διαδικασίες είχαν ατονήσει τους τελευταίους μήνες, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα στον Λευκό Οίκο.

Πηγές: dpa, Reuters, Der Spiegel

Πηγή: Deutsche Welle

