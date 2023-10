Μπορέλ: Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί με βάση το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο Κόσμος 21:18, 10.10.2023 linkedin

Σημειώνεται ότι στην έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, είχαν προσκληθεί από τον Ζ. Μπορέλ να συμμετάσχουν, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν και της Παλαιστινιακής Αρχής, Αλ-Μαλικί, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση.