Εξ ονόματος όλων των κρατών- μελών της Ε.Ε απάντησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπορέλ στις επιστολές που τους είχε αποστείλει ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ανάρτησή του στο twιtter.

Ωστόσο, εμμένει ότι οι εντάσεις και οι διαφωνίες πρέπει να επιλυθούν με διάλογο και διπλωματία. «Καλούμε τη Ρωσία να αποκλιμακώσει και να αναστρέψει τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεών της εντός και γύρω από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία», σημειώνει.

I replied on behalf of the EU Member States to the letters they received from Minister Lavrov.



Tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy.



We call on Russia to de-escalate and to reverse its military build-up in and around Ukraine and in Belarus.