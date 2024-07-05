Κανάρια Νησιά: Τουλάχιστον 89 νεκροί από βύθιση πλοίου που μετέφερε μετανάστες

Τουλάχιστον 89 σοροί βρέθηκαν στα παράλια της Μαυριτανίας, αφού ένα πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες βυθίστηκε αυτήν την εβδομάδα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της δυτικοαφρικανικής χώρας.

Η διαδρομή που ακολουθούν οι μετανάστες κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Αφρικής για να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά και την Ισπανία είναι μια από τις φονικότερες στον κόσμο.

Σύμφωνα με το μαυριτανικό πρακτορείο, έχουν εντοπιστεί τα πτώματα 89 ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοιάριο, ενώ εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, σώθηκαν.

Στο πλοιάριο επέβαιναν συνολικά 170 μετανάστες.

Ο Γιάλι Φαλ, ο πρόεδρος της ένωσης αλιέων στην πόλη Ντιάγκο, ανέφερε ωστόσο ότι οι νεκροί ανέρχονται στους 105 και ότι οι κάτοικοι της περιοχής κηδεύουν από τη Δευτέρα τα πτώματα που βρίσκουν στην ακτή.

«Εδώ και τρεις ημέρες, θάβουμε τους νεκρούς», είπε.

Σχεδόν 5.000 μετανάστες πέθαναν στη θάλασσα κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα των μεταναστών Walking Borders.

Οι αφίξεις στο ισπανικό αρχιπέλαγος πενταπλασιάστηκαν στο διάστημα αυτό, σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, ξεπερνώντας τις 16.500, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

