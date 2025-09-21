Σε επαγρύπνηση βρίσκεται το ΝΑΤΟ το τελευταίο διάστημα μετά τις ρωσικές παραβιάσεις πρώτα σε Πολωνία και έπειτα σε Εσθονία οι οποίες δοκιμάζουν τις αντοχές του. Το βασικό ερώτημα όμως που προκύπτει μετά τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Μόσχας, τις οποίες η ίδια αρνείται, είναι όχι μόνο αν έστειλε σκόπιμα σχεδόν δύο δωδεκάδες drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αλλά και τι αποκαλύπτει αυτή η πράξη για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της συμμαχίας να αντιμετωπίσει αυτήν την αυξανόμενη απειλή.

«Η ασυμμετρία κόστους δε λειτουργεί», δήλωσε στο CNN ο Ρόμπερτ Τόλαστ, ερευνητής στο think tank Royal United Services Institute (RUSI) για θέματα άμυνας με έδρα το Λονδίνο.

Δεν είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είπε. Τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην αποτροπή μιας μαζικής ιρανικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο. Αλλά ο Τόλαστ υποστήριξε ότι το κόστος μιας τέτοιας άμυνας, που εκτιμάται από το Ισραήλ σε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε αυτή την περίπτωση, καθιστά αυτή την προσέγγιση μη βιώσιμη.

«Το θεμελιώδες πρόβλημα είναι ότι, πριν από την Ουκρανία, μεγάλο μέρος της δυτικής αμυντικής τεχνολογίας απλώς δεν έλαβε υπόψη αυτή... την ασύμμετρη απειλή των drones», είπε.

Κι όμως, η γενική συναίνεση που υπάρχει στον αναπτυσσόμενο τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας είναι ότι πολλοί το έχουν σκεφτεί, αλλά πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αργήσει στο να προσαρμοστούν σε όλο αυτό.

«Η τεχνολογία είναι εκεί», δήλωσε ο Γιοχάνες Πινλ στο CNN, Διευθύνων Σύμβουλος της MARSS, μιας βρετανικής εταιρείας που ειδικεύεται σε λογισμικό ανίχνευσης απειλών.

«Πιθανώς ένα μεγάλο μέρος των πολωνικών συνόρων θα μπορούσε να είχε καλυφθεί τώρα με ένα ωραίο τείχος από drones», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα, όπως είπε, είναι ότι τα συστήματα προμηθειών του ΝΑΤΟ βρίσκονται «ακόμα στη δεκαετία του '80».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά δημιουργήσει μια διαδικασία προμηθειών δύο ταχυτήτων στην Ευρώπη, λέει η Σιέτε Χαμίνγκα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Robin Radar Systems με έδρα την Ολλανδία. Η τεχνολογία της Robin Radar χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην Ουκρανία και πρόσφατα ενημερώθηκε για να ανιχνεύει Shaheds σε απόσταση 12 χιλιομέτρων.

O πόλεμος στην Ουκρανία παρέχει ένα πεδίο δοκιμών σε πραγματικό χρόνο για νέες τεχνολογίες και υπάρχουν ήδη σημάδια αλλαγής, σχολιάζει το CNN. Ως παράδειγμα αναφέρει την πορτογαλική νεοσύστατη εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Tekever. Από το 2022, η βρετανική κυβέρνηση έχει αγοράσει drones επιτήρησης AR3 της εταιρείας αξίας άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων για να τα στείλει στην Ουκρανία. Νωρίτερα φέτος, η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι θα υιοθετήσει το AR3 για το νέο της σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, StormShroud. Και υπάρχουν άμεσα σχέδια για την κλιμάκωση της παραγωγής.

Αυτή την εβδομάδα, η Tekever ανακοίνωσε ότι ανοίγει ένα νέο εργοστάσιο κατασκευής drones με 1.000 θέσεις εργασίας, περίπου 80 μίλια δυτικά του Λονδίνου, το τέταρτο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Karl Brew, επικεφαλής της μονάδας άμυνας της Tekever, δήλωσε στο CNN ότι η προσέγγιση της εταιρείας είναι να μοιράσει το ρίσκο για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας.

Ο νέος Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίτσαρντ Νάιτον, τόνισε την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση. «Η επίτευξη της απαιτούμενης ταχύτητας απαιτεί να αλλάξουμε τη σχέση μας με τη βιομηχανία ώστε να καινοτομούμε με ρυθμό πολέμου», δήλωσε στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα.

Ο Άγκρις Κιπούρς, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της λετονικής startup Origin Robotics για drone, δήλωσε στο CNN ότι η χώρα του «αναπτύσσει νέους μηχανισμούς για το πώς να συνεργαστεί με τη νέα βιομηχανία».

«Είμαστε μια μικρή χώρα... δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντέξουμε οικονομικά να έχουμε μια επαρκή ικανότητα στην αεράμυνά μας αν περιοριστούμε στις επιλογές που έχουμε αυτή τη στιγμή στις αγορές», δήλωσε ο Κιπούρς στο CNN.

Ακόμη και το πρόσφατα μετονομασμένο Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ αγωνίζεται να προλάβει αυτόν τον αγώνα εξοπλισμών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντι-drones.

Σε υπόμνημα του Ιουλίου, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι «οι αμερικανικές μονάδες δεν είναι εξοπλισμένες με τα θανατηφόρα μικρά drones που απαιτεί το σύγχρονο πεδίο μάχης».

«Ένα από τα βασικά μαθήματα που παίρνουν οι άνθρωποι από την Ουκρανία είναι πειραματιστείτε», δήλωσε ο Τόλαστ. Πιστεύει ότι το κλειδί για την αποτελεσματική άμυνα κατά των drones είναι ένα «μείγμα πολύ ακριβών δυνατοτήτων», όπως τα F-35 και οι συστοιχίες Patriot που παρουσιάστηκαν στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, και «πράγματα που μπορεί να είναι λίγο λιγότερο αξιόπιστα, όπως τα αναχαιτιστικά drones της Ουκρανίας».

Αλλά ακόμα κι αν η Ευρώπη μπορέσει να επιταχύνει την υιοθέτηση της πιο πειραματικής τεχνολογίας στο χαμηλότερο άκρο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα του όγκου.

Η Ρωσία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ιουλίου παράγει τώρα 5.500 μονάδες μηνιαίως του ενημερωμένου ισοδύναμου του Shahed, του Geran, καθώς και της φθηνότερης έκδοσης drone Gerbera στο ταχέως αναπτυσσόμενο εργοστάσιό της στο Ταταρστάν. Αυτόν τον μήνα, για πρώτη φορά, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 800 drones εναντίον της Ουκρανίας σε μία νύχτα.

Ο Morten Brandtzaeg, Διευθύνων Σύμβουλος της νορβηγικής εταιρείας παραγωγής πυρομαχικών και πυραύλων Nammo, δήλωσε στο CNN ότι η εταιρεία του εργαζόταν πάνω σε «μεγαλύτερους όγκους πυραύλων χαμηλού κόστους» προκειμένου να «ταιριάξει την τιμή του πυραύλου με τον στόχο».

Η Nammo, πλέον ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πυρομαχικών στην Ευρώπη, έχει ήδη μεταμορφωθεί από τον ταχύτατο επανεξοπλισμό της Ηπείρου. Έχει αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού από μόλις μερικές χιλιάδες βλήματα ετησίως πριν από την πλήρη εισβολή σε περίπου 80.000 πέρυσι. Παράγει επίσης πυραυλοκινητήρες στερεάς κατάστασης που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυραύλων αέρος-αέρος, κρίσιμα εξαρτήματα για συστήματα αεράμυνας υψηλής τεχνολογίας.

Πηγή: skai.gr

